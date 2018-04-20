Золото и серебро радуют динамикой в условиях повышенных рисков

Динамика цен на золото в апреле радует. На прошлой неделе тройская унция драгоценного металла обновила максимум текущего года на уровне $1369,40, на этой неделе золото подбиралось к $1360, но драйва пока не хватило. Золото очень активно используется рынком в качестве инструмента хеджирования рисков, а риска, как известно, сейчас хватает.

По оценкам «Альпари Голд», техническая картина торгов по золоту демонстрирует сохранение восходящего импульса и возможность теста области $1365-$1370 в ближайшее время. Ключевая поддержка для драгметалла стоит на уровне $1321, промежуточная - на $1330. Эти рубежи ограничивают активность «медведей», которых пока и так немного. Ключевым сопротивлением является отметка $1370, при пробое которой откроется дорога к $1400 за тройскую унцию.

С одной стороны, золоту совершенно не мешает доллар США, чьи позиции остаются достаточно слабыми в последние несколько недель. С другой, потребность рынка капитала в активах «тихой гавани» сохраняется высокой. Отсюда и динамика в драгметалле и амплитуда дневных колебаний.

Серебро, что примечательно, на этой неделе пробило-таки верхнюю границу долгосрочного «боковика»$16-17 и остается немного выше. Это означает, что в случае сохранения конъюнктуры, благоприятной для драгметаллов, серебро начинает формировать новый торговый тренд. Пока же серебро консолидируется в рамках $16,85-$17,35. О новой восходящей тенденции будем говорить при закреплении цены на серебро выше сопротивления $17,25.