Х5 в I квартале замедлила рост выручки, сопоставимые продажи растут слабо

Х5 Retail Group в I квартале 2018 года увеличила чистую розничную выручку на 20,2% по сравнению с I кварталом2017 года, до 350,346 млрд рублей, сообщила компания. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в январе-марте выросли на 0,5% за счет повышения размера среднего чека на 2,2%, которое было частично нивелировано снижением покупательского трафика на 1,6%.

Х5 показывает хорошие темпы роста выручки, несмотря на их замедление. В то же время динамику показателя обеспечивают новые открытия тогда, как сопоставимые продажи растут слабо. Причем, если изменение среднего чека в многом объясняется инфляцией, темпы которой в РФ замедляются, то падение трафика это негативный момент для компании. При этом падение трафика основного формата Х5 Пятерочки было более существенным и составило 2,2%