Потоки фондов: впечатляющий вотум доверия

Нас приятно удивил самый большой приток денежных средств в российские фонды акций с января 2017 г., при этом мы видим сохранение запаса сил для отскока рынка в ближайшей перспективе.

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $300 млн против $160 млн за предыдущую неделю.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: ПРИТОКИ $210 млн (против $100 млн на предыдущей неделе) – лучшая неделя с января 2017 г.!

- Совокупно: ПРИТОКИ $280 млн (против $140 млн притоков на предыдущей неделе) – лучшая неделя с середины февраля

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: ОТТОКИ $10 млн – первая неделя оттоков

- Совокупно: ПРИТОКИ $15 млн (без изменений н/н) – три недели притоков

Впечатляющий вотум доверия России, потоки EM также высоки

Несмотря на нервозность, вызванную геополитической обстановкой, и заявления, что российский рынок акций стал непривлекательным, фонды, ориентированные на Россию, показали самые высокие притоки с января 2017 г., что мы считаем впечатляющим вотумом доверия со стороны зарубежных инвесторов. Притоки были равномерно распределены между ETF-фондами и крупными фондами с активным управлением. Фонды акций развивающихся рынков получили за неделю $3.7 млрд – лучший результат с середины февраля. Нас приятно удивил позитивный настрой инвесторов, при этом мы видим формирование уверенного положительного импульса в потоках и подтверждаем наш прогноз дальнейшего восстановления российского рынка акций до начала длинных майских праздников.

Облигации: отсутствие значительных сдвигов в динамике потоков – позитивный сигнал

Как и на предыдущей неделе, мы не увидели выраженной динамики потоков в фондах облигаций. В то же время инвесторы не спешат выводить средства из этих фондов, что само по себе внушает уверенность, учитывая повышенную рыночную волатильность в последнее время.