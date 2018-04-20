Ценные бумаги крупных банков США в зеленой зоне

Хеджирование делает процесс инвестиций намного стабильнее. В настоящее время мы советуем розничным инвесторам изучить возможность диверсификации по секторам, так как динамика биржи становится всё более пёстрой, и такие диверсифицированные, "зонтичные" вложения дают более широкие возможности диверсификации.

В четверг индекс S&P 500 упал на 0,6% до 2693,13 пункта под влиянием секторов потребительских товаров, высоких технологий и здравоохранения после отчётности Philip Morris и Procter & Gamble. При этом банковские акции находились в зелёной зоне. Индекс Dow 30 уменьшился на 0,3% до 24664,89 пункта, ввиду того, что в нём меньше этих секторов. Основные опасения вызывает повышение доходности трежерис до 2,91%, которое не сопровождается ростом доллара до уровней дороже $1,235 за евро.

Вложения в нефтегаз и другое сырьё, в виде миноритарных пакетов ценных бумаг, не настолько благоразумны, сколько профессиональные консервативные инвестиции с ориентирами в виде, во-первых, бренда и, во-вторых, розничным спросом на продукцию той или иной компании во все времена. Золото подешевело до $1344 за унцию после падения франка по отношению к евро на минимум с начала 2015 года из-за изменения монетарной политики ШНБ. Цена эталонного сорта нефти Брент ещё может быть стабильна около $73,6 за баррель, чего не скажешь о вложениях в нефтегазовые акции, в том числе на Московской бирже, где Лукойл вчера подешевел на 0,4%, и обыкновенные акции Сургутнефтегаза - на 0,7%.

В настоящее время на бирже складываются условия для короткой позиции на криптовалюты, после отката эфира от $588 биткойн дешевел с $8360 до $8290. Серьёзной стоимости в биткойне мы пока не видим, а игры с криптовалютой очень опасны. Для абсолютного большинства населения всего мира, и в этом люди из других стран одинаково едины с Россией, биткойн остаётся сопряжён с повышенным риском. Похоже, что так и есть.

В сфере макроэкономики, в зарубежных странах продолжают обсуждать американские выборы, с которых прошло уже полтора года. В эти выходные состоится встреча МВФ, на которой речь может пойти о рисках глобального долга. Индекс ФРБ Филадельфии стал лучше, 23,2 против предыдущих 22,3, вместо ожидавшегося снижения до 20,8. Первичные заявки на пособие по безработице снизились.

Наш предшествующий прогноз возможной доходности по индексу S&P 500 оказался очень профессиональным. В этом году она действительно составляет +11%-+17% в долларах. Биржа начинала падать, когда приближалась к +19% в год, и пока росла, когда доходность стремилась к +10% в год. Но это не значит, что +17% - это предел, к которому нужно стремиться.

Не забывайте диверсифицироваться с помощью вложений в международные IPO!



