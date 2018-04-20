Рост котировок суверенных евробондов РФ приостановился

После двух дней заметного повышение цен в сегменте суверенного долга РФ восстановительное движение вчера иссякло. Впрочем, спрос на риск начал снижаться и на глобальных рынках. Торговая сессия в четверг началась с небольшого роста котировок российских бумаг после сильной динамики цен на нефть накануне, продолживших обновлять многолетние максимумы. Однако во второй половине дня доходность UST10 вновь пошла вверх, прибавив еще 4 б.п., что оказало давление на длинные российские евробонды, которые в результате подешевели на 0,4–0,6 п.п. Доходность на дальнем конце кривой сейчас составляет 5,45%. Что касается среднесрочных бумаг, то они по итогам дня показали нейтральную динамику. Пятилетний CDS-спред России вчера немного сократился – на 2 б.п. до 136 б.п.

Корпоративные бумаги продолжили дорожать

В корпоративном сегменте большинство бумаг вчера продолжили расти в цене и по итогам дня смогли заметно подорожать, опередив по динамике суверенные выпуски. Впрочем, с момента введения новых санкций спреды корпоративных бумаг к суверенной кривой существенно расширились и сейчас в среднем по рынку находятся примерно на 50 б.п. выше, чем две недели назад. Хотя у корпоративных бумаг есть значительный потенциал восстановления, мы не ждем, что спреды в ближайшее время вернутся на прежние уровни, поскольку санкционные риски для российских бумаг сохраняются. Вчера в нефтегазовом секторе лидером уже третий день подряд оставались бумаги Газпром нефти – плюс 0,5–0,6 п.п. от номинала, евробонды остальных компаний прибавили в цене по 0,2–0,5 п.п. Среди еврооблигаций госбанков отметим бумаги ВЭБа – плюс 0,3–0,7 п.п. от номинала, а также суборды ВТБ – плюс 0,7–1 п.п. Эти выпуски за последние две недели подешевели намного сильнее евробондов Сбербанка, рост котировок которых вчера составил 0,2–0,4 п.п. Что касается еврооблигаций частных банков, то они тоже были в плюсе. В частности, суборды МКБ прибавили по 1,8–2 п.п. от номинала. В металлургическом секторе, в отличие от предыдущих дней, практически все бумаги показывали положительную динамику, быстрее рынка продолжили расти евробонды Полюса (+0,6–1 п.п. от номинала). Также вчера заметно подорожал выпуск MOBTEL’23 (YTM 5,4%) – на 0,7 п.п. В транспортном секторе отметим еврооблигации РЖД, прибавившие 0,4–0,7 п.п. от номинала.

Сегодня внешний фон нейтральный: доходность UST10 утром стабильна, цены на нефть меняются слабо. Азиатские рынки – в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.