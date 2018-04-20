Сегодня начинается период тишины перед заседанием ЦБ

Скорее всего, Центробанк прервет цикл снижения ключевой ставки. В следующую пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке, традиционно за неделю до этого представители регулятора перестают комментировать денежно-кредитную политику. Вчера же свои комментарии представила первый заместитель главы ЦБ Ксения Юдаева, причем они оказались мягче, чем комментарии ее коллег, данные в последние две недели. Во-первых, в ее речи сохранялась возможность, что ЦБ снизит ставку на ближайшем заседании, просто было указано, что вероятность такого решения несколько снизилась. Во-вторых, пока не пересматривается диапазон нейтрального уровня ключевой ставки. Но и она указала на возможность, что придется скорректировать траекторию снижения ключевой ставки, ее нейтральный уровень может быть достигнут несколько позже.

Мы полагаем, что на заседании на следующей неделе Центробанк все-таки воздержится от снижения ключевой ставки. Диапазон для нейтрального уровня ключевой ставки (6–7%) пока нет острой необходимости пересматривать, но сам целевой уровень может сдвинуться ближе к верхней границе. Повышение же ключевой ставки пока возможно только в качестве экстренной меры поддержки финансовой стабильности.

ЦБ проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки

Деньги будут привлекаться на пять дней, лимит составит 380 млрд руб. При том что сейчас на корсчетах сохраняется избыток средств, высокий объем предложения на аукционе тонкой настройки вовсе не гарантирован. Складывается впечатление, что банки сейчас вполне заинтересованы поддерживать довольно высокий уровень корсчетов для создания задела для выполнения нормативов по обязательным резервам. Да и ставки на межбанковском рынке сейчас довольно высоки – ставка MosPrime овернайт превышает ключевую ставку. В целом сам факт проведения подобного аукциона позволит ЦБ удержать ставки денежного рынка от падения, но не решает проблемы устранения навеса избыточной ликвидности.