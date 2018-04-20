Цены нефти немного снизились, но "бычьи" факторы сохраняют силу

После существенного роста цен нефти в начале недели последовала некоторая пауза в росте, а цены американской нефти даже показали в среду небольшое снижение. На паузе сильного роста нефтяных цен можно провести ревизию основных факторов, толкающие цены к повышению, тем более что сезонное торможение роста потребления нефти в северном полушарии в последние недели пасует пред набором бычьих факторов.

- Продолжающееся действие соглашения ОПЕК+ и ожидания новых видений на эту тему от участников мониторингового комитета. Особенно интересны новые повороты мнений в связи с озвученными недавно планами СА довести цены до уровней 80 долларов за баррель

- Снижение добычи в Норвегии, резкое снижение добычи в Венесуэле, где ситуация все более грозит сорваться в неуправляемый штопор

- Увеличение импорта и стратегических резервов в Китае

- Возможный выход США из сделки по Иранскому атому с перспективами новых ограничений на поставки нефти. (+ острота геополитических рисков вокруг Сирии)

- Приближающиеся инфраструктурные ограничения на дальнейший рост добычи в основном флагмане роста месторождении Permian в США могут уже в ближайшее время притормозить наблюдавшийся доселе стремительный рост добычи.

Главным из них (пусть и достаточно плавным) остается исправное выполнение договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи нефти двумя дюжинами нефтедобывающих стран соглашения об ограничении добычи. (По последним данным Росстата в России в январе-марте добыча нефти снизилась в годовом выражении на 1,5%). Снижение добычи нефти странами ОПЕК+ принесло зримые плоды в исправлении нефтегазовых балансов. Запасы нефти в развитых странах за полтора года существенно снизились. Так в США коммерческие запасы сырой нефти, а также суммарные запасы нефти и нефтепродуктов в последнее время уходят ниже средних пятилетних значений. Цены нефти будут сильно зависеть от судьбы соглашений ОПЕК+ за горизонтом 2018 года. Они будут обсуждаться на июньском заседании ОПЕК. А новые сигналы на указанную тему можно будет услышать от встречи проходящего в пятницу Мониторингового комитета, по итогам которого прозвучат заявления основных участников.

Продолжается резкое снижение добычи нефти в Венесуэле. В марте снижение там составило еще 55,3 тб/д., а всего с уровней 2016 года добыча нефти в стране уменьшилась уже на треть. Это важный фактор неопределенности и дальнейшего возможного снижения предложения нефти на мировых рынках. Есть и ряд других стран, которые могут преподнести сюрпризы. Даже в благополучной Норвегии отмечались ощутимые снижения добычи. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в марте, по предварительным данным, сократился на 46 тб/д, или на 2,4%, по сравнению с окончательными данными за февраль, составив 1,901 мб/д. Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в марте составил 1,519 мб/д, что на 5% ниже предварительных прогнозов.

Несомненным фактором роста цены является повышенная активность Китая по наращиванию запасов. Так, МЭА сообщает, что темп роста стратегических запасов нефти в Китае значительно повысился после обострения торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. Именно с наращиванием запасов МЭА связывает заметный рост импорта нефти. В первом квартале объем закупок вырос на 95 тб/д, и стал на 30% больше, чем в январе-марте 2017 года. В первом квартале 2018 года темпы импорта нефти в Китай выросли до 9,4 мб/д, что значительно превышает показатели 2017 года, когда в среднем импорт составил 8,4 мб/д. Правда, стоит помнить и о наращивании потреблений нефти в Поднебесной и плавном снижении их собственной добычи.

Важные медвежьи факторы тоже не стоит упускать из виду. Пока не достигнут пик автосезона в северном полушарии расходование запасов нефти сопрягается со снижением темпов роста потребления. Здесь еще есть месяц – полтора, когда торможение спроса будет сдерживать рост цен.

Но это все относительно плавные факторы. А вот главная турбулентность рынку после сегодняшнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ будет исходить к действиям США. Напомним, что Трамп должен до 12 мая принять решение о возможном выходе США из сделки по Иранскому атому с перспективами новых ограничений на поставки нефти. Так что в ближайшие недели премия нестабильности, возникшая вокруг Сирии, может плавно перетечь к иранской теме.