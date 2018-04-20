Укрепление рублю дается с видимым трудом

Рост нефтяных котировок до максимумов с ноября 2014 г. и постепенное снижение геополитической напряженности позволили рублю восстановить часть потерь, понесенных на предыдущей неделе. Тем не менее, укрепление российской валюте дается с видимым трудом, несмотря на все сопутствующие условия. После «мини-девальвации» 9-11 апреля отечественная валюта смогла восстановить по сути лишь половину своих потерь, встречая активное сопротивление в течение текущей недели сначала на уровнях 61,3-61,5 руб., а затем и ниже 61 руб.

Торги в четверг и утреннее открытие пятницы оказались весьма показательными в данном плане. Еще накануне на рынке по-прежнему ощущались крупные покупки валюты, мешавшие выходу рубля в плюс даже при текущих максимумах по нефти. В пятницу утром покупки валюты лишь усилились (доллар в первые полчаса торгов прибавлял порядка 60 коп., поднимаясь на максимуме в район 61,5 руб.), хотя сопутствующих условий для этого на внешних рынках не наблюдалось. Цены на нефть хоть и корректировались с утра, однако демонстрировали весьма скромное снижение. В результате в первый час торгов в пятницу рубль терял порядка 0,8% к доллару в то время как, например, турецкая лира и бразильский реал и вовсе находились в плюсе.

Утренние коррекции рубля в последние дни сопровождались новостями о возобновлении валютных покупок ЦБ для Минфина (в среду регулятор купил валюту на 17,5 млрд руб., а в четверг — на 17,8 млрд руб., что превосходит ранее планировавшиеся ежедневные объемы). Вероятно, рынок расценивает возобновление покупок со стороны ЦБ как сигнал к достижению локальных минимумов по валюте, а также обеспокоен ускоренными темпами выполнения апрельского «плана», который изначально предполагал рекордные покупки на 240,7 млрд руб.

Необходимо также напомнить, что в апреле чистые внешние выплаты крупнейших корпоративных заемщиков с учетом низкой доли внутригруппового рефинансирования (лишь 5%) являются максимальными с марта 2017 года. Нельзя исключать, что часть участников расчетов, не располагавшая необходимым объемом валютной ликвидности, могла подключиться к покупкам доллара и евро как в период трехдневной девальвации (опасаясь дальнейшего удорожания валюты), так уже и по мере стабилизации ситуации, используя для покупок более привлекательный курс.

Свежие данные Банка России о размере внешних выплат 40 крупнейших корпоративных заемщиков в мае-сентябре 2018 г. не предполагают усиления спроса на валюту в течение указанного периода. Чистые максимальные выплаты ожидаются в июле (2,2 млрд долл.), так как будут сопровождаться низкой долей внутригруппового рефинансирования (8%). Однако объем выплат в указанном месяце, для сравнения, будет почти втрое ниже апрельских выплат, поэтому вряд ли создаст угрозу для валютного рынка.