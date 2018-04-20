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Рубль не может избавиться от страхов


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 

В последний торговый день недели рубль продолжает нести потери против иностранных валют и особенно против доллара, который пользуется спросом на международных валютных рынках. Спекулянты по-прежнему остаются в стороне, не решаясь на покупки российской валюты из-за дальнейшего ухудшения отношений Москвы с Западом.

Помимо опасений на геополитической арене, где непредсказуемый Трамп может снова сотрясти рынки в любой момент, над рублем довлеет возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила, причем регулятору пришлось увеличить объем интервенций из-за недавней шестидневной паузы по причине повышенной волатильности.

Два этих фактора вкупе с выплатами по внешнему долгу нивелируют поддержку со стороны налогового периода, которую наша валюта может ощутить на следующей неделе, когда будут пиковые выплаты. Также нельзя не отметить локальное влияние динамики доллара. Американская валюта пользуется спросом, укрепляясь против большинства основных соперников, пользуясь отсутствием новостей из Белого дома.

Что касается рынка нефти, его влияние на рубль по-прежнему ограничено. Котировки начали подавать коррективные сигналы, но держатся на крепких позициях в ожидании новостей с заседания министерского комитета ОПЕК, который проходит сегодня в Саудовской Аравии.

В более долгосрочной перспективе «россиянин» будет оставаться уязвимым к внешнеполитическому фону, который по-прежнему оставляет желать лучшего. Введение новых санкций со стороны США, которое скорее всего состоится, станет очередным ударом по рублю и российским активам в целом. Впрочем, если ограничения будут носить локальный характер, реакция рынка может оказаться более сдержанной.

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