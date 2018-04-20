Philip Morris устроил пожар в потребительском секторе

Два из 11 отраслевых сегментов вспыхнули вчера ярко красным пламенем. Главным пострадавшим оказался, прежде всего, потребительский сектор, который «обгорел» фактически весь, и в нем не осталось ни одного зеленого пятна (малоизвестные компании типа West-Rock Company (WRK, +0,38%) или Brown-Forman (BF-B, +0,36%) конечно не в счет!). Но это еще не все.

Огонь с потребительского сектора перекинулся на технологический. Здесь, правда, загорелось не все, а только то, что связано с потребительским - начинка смартфонов и другой электронной потребительской техники. В итоге больше всех пострадали компании полупроводникового, микрочипового и игрового сегментов. Акции компаний, работающие в этих областях потеряли вчера по 3-4, а некоторые даже по 5-6 процентов своей капитализации. Весь технологический сектор от полного провала спасли только акции «больших игроков» - Facebook (FB, +1,05%) и Alphabet (GOOGL, +1,31%). Именно благодаря последним общие средние потери в технологическом секторе составили всего лишь 0,8%, в то время как средние потери в потребительском секторе перевалили за 2,3%.

Главным поджигателем всего этого пожара совершенно неожиданно стала компания Philip Morris (PM, -15,58%), квартальный отчет которой, вышедший еще до начала торгов просто-таки разочаровал участников рынка. И это стало толчком к тому, чтобы вслед за PM вниз пошли акции еще одного табачного гиганта - Altria Group (MO, - 6,05%). Но и это было бы еще полбеды, если бы к этому не добавилась еще одна плохая новость в виде сообщения от крупнейшего производителя и поставщика микрочипов для Apple (APPL, -2,83%) тайваньской компании Taiwan Semiconductor (TSMC) о заметном снижении спроса на смартфоны, который наблюдается с начала этого года. Естественно, последнее коснулось непосредственно акции самой Apple и затем огонь уже перекинулся на акции технологического сектора. Короче, все одно к одному…

Единственный сектор, который чувствовал себя вполне сносно, это финансовый. Главным драйвером роста банковских акций стал рост доходности казначейских облигаций. Благодаря этому акции компаний, работающие в финансовом секторе только в целом выросли в среднем на 0,6%. Что же касается акций крупнейших банков, то здесь средний рост составил более 2%.

Ожидания рынка 20 апреля

Конец недели на американском рынке проходит в слабо негативном ключе. Причем настроение испортилось, пожалуй, вопреки всем объективным причинам. Геополитическая напряженность вроде бы немного спала и квартальная отчетность выходит - лучше не придумаешь (на утро пятницы 78% всех отчитавшихся из индекса S&P500 компаний показали лучшие данные нежели ожидали аналитики!). А участники рынка все чем-то недовольны. Чем-то, но чем конкретно и не поймешь. Сейчас это недовольство обосновывают «рисками и непредсказуемостью» президента Трампа. Ну и плюс самые - разные корпоративные новости, которые чаще всего нельзя назвать слишком уж позитивными. Так, все с напряжением ждут окончания суда по делу поглощения AT&T (T) компании Time Warner (TWX), поскольку от исхода этого дела зависит еще целый ряд крупных сделок по слиянию и поглощению (например, поглощение CVS аптечной сети Aethna).

После вчерашнего провала на потребительском рынке из-за плохой отчетности Philip Morris сегодня будут пристально следить за выходом отчетности от таких знаковых компаний, как General Electric (GE) и Schlumberger (SLB), а также Procter & Gamble (PG) и Honeywell (HON). Плохая отчетность от любой из выше перечисленных компаний способна испортить настроение участникам рынка. Кроме того, сегодня может появиться еще одно явно неприятное известие. SEC может наложить штраф в размере $1 млрд. на банк Wells Fargo (WFC) за злоупотребления, связанные с его автокредитованием и ипотечным бизнесом. И все это происходит на фоне продолжающегося укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций.

Поэтому пока успокаивает только одно - это фактор пятницы. Никто никуда спешить не будет, и участники рынка с большой вероятностью постараются перенести решение всех вопросов (покупать или продавать?) на начало следующей недели. А нам остается только следить за развитием событий и, возможно, подбирать интересные акции, которые неадекватные сумасшедшие участники рынка сумели продавить вчера на фоне периодически возникающих панических настроений. Это, например, в полной мере касается таких акций, как Allergan (AGN), потерявшие вчера явно неадекватные более 4% своей стоимости. Также с очень большой вероятностью пойдет «обратка» в акциях полупроводниковых и микрочиповых компаний. Так что там сегодня можно ожидать положительную динамику с ростом котировок по крайней мере на 2 - 3 процента. А в целом вряд ли сегодня индексы изменяться более чем на 0,2% - 0,3%. Причем движение может быть в любую сторону - как в плюс, так и в минус.