"Магнит" зафиксировал отрицательную динамику по всем показателям

Реакция на релиз отчетности Магнита оказалось слабой, бумаги торгуются вблизи предыдущего закрытия. К сожалению, по сопоставимым магазинам во всех форматах зафиксирована отрицательная динамика трафика, среднего чека, и, как следствие, выручки. Особенно сильно выручка упала в гипермаркетах. Напомню, что летом прошлого года это стало триггером к началу падения котировок. Торговая площадь сети расширилась на 13,24%, преимущественно за счет магазинов формата «у дома», трафик повысился на 8,49%, а выручка — на 8% в рублевом выражении. Я полагаю, что отставание динамики выручки и низкие темпы ее роста в годовом выражении относительно отчитавшихся вчера Ленты и Х5 стали причиной нейтральной реакции инвесторов.

По сравнению с 1-м кварталом 2017 года снизились и показатели рентабельности EBITDA и чистой прибыли — до 7,1% и 2,57% соответственно, но изменение не значительное. Впрочем, Лента и Х5 в 1-м квартале могли обойти Магнит и по этим показателям. В 2017 году у Ленты чистая маржа составляла 3,6%, а маржа EBITDA равнялась 9,7%. Я полагаю, что, несмотря на неоднозначную отчетность, дальнейшего падения котировок Магнита ожидать не стоит. ВТБ, на мой взгляд, примет меры по улучшению финансовых показателей ритейлера в этом году. Но и заметного роста пока я не ожидаю. Вероятнее всего, до лета акции будут торговаться в коридоре 4500–5500 руб.