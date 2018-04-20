Желающих покупать в пятницу не наблюдается

Практически в нейтральном ключе проходят биржевые торги в пятницу на фондовых рынках Европы и России. Отсутствие новых драйверов для роста и ухудшающаяся макростатистика по всему миру явно начинают пугать инвесторов. В США вчера, после слабых отчётов компаний потребительского сектора, случилась небольшая коррекция на фондовом рынке, при этом главными аутсайдерами были крупнейшие в мире табачные производители Европы и США. Акции Филип Моррис после квартального отчёта рухнули на 16%.

Торги в азиатском регионе сегодня прошли тоже в негативном ключе. Несмотря на снижение норм резервирования для банков Китая, ситуацию с ликвидностью удалось нормализовать лишь на пару дней. Сегодня, на фоне проблем на межбанковском рынке, китайские биржевые индексы вновь потеряли более 1%. Также бросается в глаза вчерашняя распродажа на рынке казначейских облигаций США. Доходность по 10-летним казначейским облигациям вновь превысила 2.9%, и есть все шансы на скорый штурм уровня 3%. Возможно, это случится уже в мае.

Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня торгуется вблизи вчерашнего закрытия, в районе 2230 пунктов. Валютный РТС теряет почти 0.7%, отступая до 1145 пунктов. Из отдельных историй стоит выделить акции Магнита. Сегодня компания опубликовала отчёт за первый квартал, который разочаровал инвесторов. Акции компании опустились на 2.5%, до 2800 рублей и, возможно, падение продолжится. На фоне коррекции цен на никель акции ГМК сегодня теряют почти 1.3%, а вот НЛМК, Газпром и Роснефть растут почти на 1%. Бумаги Сбербанка вновь показывают слабость и пока есть все шансы на коррекцию до 200 рублей. Сегодня Сбербанк показывает почти нейтральную динамику.

После двухдневного роста сегодня на рынке промышленных металлов вновь началась коррекция. Индекс промышленных металлов теряет уже более 1%. Недавнее ралли на этом рынке было обусловлено рисками того, что вслед за Русалом под санкции могут попасть и другие российские компании-экспортёры, но пока всё утряслось. Плюс ко всему, на глобальном валютном рынке начал постепенно укрепляться американский доллар, что оказывает давление на всё сырьё.

Драгоценные металлы сегодня падают на скромные 0.5%. Цена тройской унции золота консолидируется на отметке 1340$. До майского заседания ФРС драгоценные металлы вряд ли покажут хорошую восходящую динамику.

Котировки нефти марки Brent ещё вчера поднимались в район 75$ за баррель, но сегодня торгуются ниже 74$. Состоялась очередная встреча картеля ОПЕК+, но никаких решений на ней не принималось. Все страны договорились обсуждать дальнейшие свои действия по сделке уже в июне. Не исключено, что цены на чёрное золото в ближайшие 1-2 недели скорректируются на 5-10%.

На глобальном валютном рынке второй день подряд отвоёвывает позиции американский доллар. Индекс доллара растёт на 0.3%, приближаясь к отметке 90 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар теряет 0.3%, и уже торгуется вблизи 1.23. Российский рубль сегодня вновь находится под давлением и теряет почти 0.7%. Валютная пара доллар/рубль торгуется вблизи 61.4, и на фоне такого слабого закрытия недели напрашивается дальнейшее падение национальной валюты.

Сезон отчётности в США больше не радует инвесторов и не оказывает поддерживающего эффекта. На хороших отчётах мы видим фиксацию по факту, на слабых идут сильные продажи по всему сектору. Сегодня фьючерсы на американские индексы показывают нейтральную динамику, но шансов на рост хотя бы на 0.5%, сейчас не так много. Пока всё намекает на ещё одну коррекцию на всех развитых рынках, и похоже, она будет в мае. Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально. Индексу удалось подняться выше уровня сопротивления 2200 пунктов. Главное теперь – закрепиться по итогам недели. Уход в любой день ниже этого уровня послужит сигналом на продажу рисковых активов.