Инвесторы не будут предпринимать активных действий перед выходными

После бурной недели ситуация на рынке успокоилась, а объёмы торгов упали до привычных значений. В пятницу новостей довольно мало, что и определяет вялый ход торгов. Акционеры «НОВАТЭК» (+1,06%) утвердили дивиденды за 2017 год в размере 14,95 рубля на акцию. Пересмотр дивидендных выплат планируется лишь после оценки инвестиций в проект «Арктик СПГ-2». Инвестиции в создание камчатского узла СПГ составят $1-1,5 млрд. «Магнит» (-1,97%) отчитался за I квартал, сообщив о падении прибыли до 7,41 млрд рублей. Выручка в отчётном периоде выросла на 8,8% до 288,56 млрд рублей. В совет директоров компании вошли два представителя от «ВТБ» (-0,61%). В остальном на рынке царило спокойствие: Сбербанк (+0,2%), «Газпром» (+1,07%), «ЛУКОЙЛ» (-0,19%), «Роснефть» (+0,93%), ГМК «Норникель» (-1,27%), «Северсталь» (-0,28%). На бумаги ГМК «Норникель» давит то, что котировки никеля снижались на 1,8%. В лидерах роста и падения оказались «Мечел» (+2,58%), АФК «Система» (+1,41%), «Россети» (+1,07%), привилегированные акции «Ростелекома» (+1,05%), а также «Аэрофлот» (-1,39%), «МТС» (-0,98%), привилегированные бумаги Сбербанка (-0,91%).

Рубль торговался с небольшим ослаблением относительно основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4520 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,33%, недельная также до 7,33%, а месячная до 7,42%. Давление на рубль оказывают покупки валюты ЦБ РФ для Минфина. 19 апреля регулятор приобрёл валюту на 17,8 млрд рублей. Соответственно, возросшие объёмы интервенций оказывают существенное влияние на рынок.

Европейские рынки преимущественно снижались в первой половине дня, но затем сократили свои потери. Основные потери были в потребительском секторе, хотя и эхо распродаж производителей микросхем также звучало. Лучше прочих торговался FTSE 100 за счёт ослабления фунта стерлингов. Накануне глава банка Англии М. Карни заявил о том, что сейчас не думает о каких-то конкретных сроках повышения ставки, поскольку снижение розничных продаж и темпов инфляции вкупе с проблемой выхода из Евросоюза создают повышенную неопределённость.

Главный человек на глобальном рынке вновь терзает Twitter своими сообщениями. Президент США Д. Трамп обвинил OPEC в искусственном завышении цены на нефть, а также подчеркнул, что это неприемлемо. Министр энергетики РФ А. Новак заявил, что ограничения по добыче могут быть немного смягчены в текущем году. РФ намерена соблюдать условия договорённостей минимум до конца 2018 года. В пятницу состоялась министерская встреча OPEC+, но какие-либо поправки в существующее соглашение не поступили.

Американские компании продолжают успешно отчитываться. Компания General Electric, акции которой в «Открытие Брокер» рекомендовали к покупке, заработала $0,16 на акцию в I квартале при ожиданиях $0,11 на акцию. Таким образом, испуг в январе оказался напрасным. Schlumberger и Baker Hughes также отчитались лучше ожиданий за счёт сильного рынка нефти. Однако в Schlumberger ожидают не столь спокойного года впереди. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 2,919%. Фьючерс на S&P 500 подрастал не более чем на 0,1%. Индекс МосБиржи удерживается от следования за нефтью и металлами, но лишь за счёт ослабления рубля. В остальном, пятничные торги снимают перекупленность для возможного движения вверх уже в рамках новой пятидневки.