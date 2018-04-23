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Россия занимает первое место в Европе по добыче серебра


Commodities / Рынки
Силуэты деловых людей
Аналитики Thomson Reuters
 

Согласно исследованию World Silver Survey 2018, в котором анализируются ключевые показатели глобального рынка серебра:

- мировая добыча серебра в шахтах сократилась на 4.1% в 2017 году и составила 852.1 миллиона унций (26,502 тонны);

- общий материальный спрос ослаб на 2% в 2017 году и составил 1,017.6 миллионов унций (31,652 тонн);

- производство ювелирных изделий из серебра выросло на 2% в 2017, и составило 209.1 миллионов унций (6,503 тонны);

- наиболее значительным было изменение объема инвестиций в монеты и слитки  (сократился на 27%) и составил 151.1 миллион унций (4,699 тонн);

- Россия находится на 4 месте в списке ТОП-20 стран по добыче серебра в 2017 году;

- при этом, добыча серебра за год в России сократилась на 10%  до 4.7 миллионов унций или 145 тонн;

- Россия занимает первое место в Европе по добыче серебра;

- рост экономической активности и относительная стабилизация курса рубля повлияли на рост экспорта на 11% в первые 11 месяцев 2017 года;

- производство столового серебра в России, самом крупном производителе в Европе, который занимает 41% на рынке, снизились на 3% за 2017 год и составляют 3.8 миллиона унций (117 тонн).

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