Согласно исследованию World Silver Survey 2018, в котором анализируются ключевые показатели глобального рынка серебра:
- мировая добыча серебра в шахтах сократилась на 4.1% в 2017 году и составила 852.1 миллиона унций (26,502 тонны);
- общий материальный спрос ослаб на 2% в 2017 году и составил 1,017.6 миллионов унций (31,652 тонн);
- производство ювелирных изделий из серебра выросло на 2% в 2017, и составило 209.1 миллионов унций (6,503 тонны);
- наиболее значительным было изменение объема инвестиций в монеты и слитки (сократился на 27%) и составил 151.1 миллион унций (4,699 тонн);
- Россия находится на 4 месте в списке ТОП-20 стран по добыче серебра в 2017 году;
- при этом, добыча серебра за год в России сократилась на 10% до 4.7 миллионов унций или 145 тонн;
- Россия занимает первое место в Европе по добыче серебра;
- рост экономической активности и относительная стабилизация курса рубля повлияли на рост экспорта на 11% в первые 11 месяцев 2017 года;
- производство столового серебра в России, самом крупном производителе в Европе, который занимает 41% на рынке, снизились на 3% за 2017 год и составляют 3.8 миллиона унций (117 тонн).
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