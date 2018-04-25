Нефть $75 за баррель - вес взят. Опустить?

Цены нефти существенно просели, отойдя от недавних максимальных уровней. Закрепиться выше отметки в 75 долларов за баррель не получилось. Можно предположить, что снижению цен способствовало проходившее в последние дни укрепление индекса доллара. В результате чего евро потерял уже два цента, окатившись от 1,24 к 1,22 за доллар.

Особенно сильных сигналов ценам нефти от вышедших во вторник оценок Американского института нефти (API) не поступило. По их оценкам, запасы нефти в США за неделю до 20 апреля незначительно выросли (+1,1 мб), а нефтепродуктов сократились. (Запасы бензина снизились на 2,72 мб, запасы дистиллятов на 1,91 мб). Снижение произошло и в запасниках нефти Кушинга (-0,93мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти за неделю снизились на -2,25 мб. (запасы бензина: -2,0 мб; запасы дистиллятов: -1,45 мб. Согласно собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге сократились на 0,15 мб. Видим, что в прогнозах и оценках API присутствует явный разнобой, притом, что особенно сильных изменений показателей не прогнозируется. Посмотрим, что же на это скажет EIA, который сегодня выпустит свои экспресс оценки по запасам и добыче нефти.

Главными среднесрочными темами на рынке нефти являются ожидания разрешения неопределенности с возможным выходом США из иранского соглашения по атому (Трамп обещал принять решение до 12 мая), а также дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ об ограничениях добычи. В вопросе ОПЕК+ ситуация очень мобильна. Озвучиваемые планы разных стран постоянно корректируются. Более того, происходят и реальные изменения объемов добычи. Здесь каждая страна замешивает свои интересы, планы и возможности.

Так, Казахстан, который принимал на себя обязательства по сокращению добычи на 20 тб/д в прошлом году и начале этого года в реальности наращивал добычу за счет возобновления добычи на трудном месторождении Кашаган на Каспии. Полученные там первые успехи позволили представителям Минэнерго РК заявить о восстановлении добычи уже к середине апреля текущего года и постепенном выходе на планировавшиеся еще в конце прошлого года уровни добычи на месторождении в 0,37 мб/д. Однако в реальности этого не произошло - в начале апреля добыча на Кашагане из-за очередной технической проблемы обвалилась с 0,31 мб/д до 0,21 мб/д. Теперь планы по добыче стали более скромными – только к июлю 2018 года надеются выйти на уровни 0,3 мб/д. Норовистый Кашаган делает непредсказуемой всю добычу Казахстана. Будем надеяться, что со временем Казахстану удастся усмирить Кашаган, но уже теперь становится ясно, что понесенные затраты поднимут себестоимость нефти месторождения в район 70 долларов за баррель и выше.

Начавшееся небольшое снижение цен нефти напоминает о продолжающемся росте добычи нефти в США, и теперь после его начала будет изучаться с повышенным интересом. Но проблемы Кашагана, нарастающее снижение добычи нефти в Венесуэле, а также возможные перебои в Иране, Ливии и Нигерии, а также хорошо выполняющиеся суммарные ограничения на добычу от ОПЕК+ сделают продавцов нефти более осторожными. Да и не для того быки гнали цены перед экспирацией вверх, чтобы перед получением результата резко опускать их вниз. Так что покупатели еще поборются за рост цен.