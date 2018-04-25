FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Потребительский индекс Иванова" вернулся на уровень до начала экономического спада


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 

Индекс потребительских настроений, который в четвертом квартале 2017 года составил минус 10%, в январе – марте 2018 года подрос до минус 9%, т. е. вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Продолжается нормализация модели розничного потребления – потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам.

Основные выводы по итогам опроса потребителей следующие:

Улучшилось восприятие Ивановыми собственного благосостояния (соответствующий индекс вырос на 2 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом – до 12%) и благосостояния страны (плюс 2 п. п. относительно уровня годичной давности – до минус 15%). Кроме того, потребители более позитивно оценивают условия для крупных приобретений (этот индекс вырос на 1 п. п. – до 19%). Особо отметим, что эти позитивные изменения обусловлены устойчивой тенденцией к постепенному восстановлению ключевых показателей, т. е. можно предположить, что достигнутые уровни также будут устойчивы, если не будет потрясений. На наш взгляд, улучшение потребительских настроений отражает рост реальных доходов населения в январе – марте на фоне стабильно низкой инфляции. Ее темпы, согласно официальной статистике, по итогам как первого квартала текущего года, так и четвертого квартала 2017 составили всего 1,3%. 

Опрос свидетельствует о том, что заработная плата в январе – марте превысила уровень годичной давности на 6,8%. Данные Росстата свидетельствуют о более значительном росте – на 12,0%. Дополнительный заработок Ивановы намерены расходовать на продукты питания (18% дополнительной суммы, причем сейчас они тратят на еду 38% своего дохода), одежду и товары для дома (14%, текущая доля расходов по этой статье составляет 16%), а также на формирование сбережений (13%, сейчас потребители откладывают чуть более 7% своего дохода). Норма сбережений, которая в минувшем квартале достигла 7,2%, в четвертом квартале 2017 года протестировала рекордный минимум на уровне 6,5%, а годом ранее составила 7,0%.

Доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания (т. е. ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со второго квартала 2017 года. По итогам последнего квартала она составила 64%, что на 6 п. п.  ниже уровня годичной давности и на 1 п. п. ниже, чем в четвертом квартале. Несмотря на то, что среди Ивановых все меньше тех, кто экономит на еде, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. Среди наших респондентов 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой (в четвертом квартале 2017 года этот показатель также составил 24%, а годом ранее был выше на 1 п.п.).  При этом сокращается доля потребителей, пытающихся экономить на необязательных расходах. 

Уровень безработицы среди респондентов по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 1 п. п. – до 9,9%, что является самым низким показателем со второй половины 2014 года. Доля частично трудоустроенных потребителей (которые хотели бы работать на полную ставку) достигла рекордного уровня 11,1%; для сравнения, в предыдущем квартале этот показатель составил 9,7%, а в январе – марте 2017 – 9,0%. Индекс чистого найма в первом квартале 2018 составил минус 35,2% на уровне четвертого квартала 2017, но выше минус 36,5%, зафиксированных в первом квартале 2017.

Что касается поводов для беспокойства с точки зрения Ивановых, то они, в общем, существенно не изменились по сравнению с предыдущими кварталами. На первом месте – коррупция, которую упомянуло 64% опрошенных, на втором – безработица (55%), на третьем – инфляция (48%). Последний фактор по-прежнему беспокоит многих респондентов, несмотря на стабильно низкие темпы инфляции в 1,3%, публикуемые официальной статистикой. Обеспокоенность курсом рубля высказали лишь 18% Ивановых, как и по итогам в предыдущего опроса.

В соответствии со сравнительно низкими темпами продовольственной инфляции и тенденцией к сокращению доли потребителей, ориентирующихся на низкие ценовые сегменты, доля Ивановых, для которых цены имеют большое значение при выборе магазина, уменьшилась до 71% (в четвертом и первом кварталах 2017 года она составила 73%). Текущий показатель – самый низкий с конца 2014 года, он близок к уровням, наблюдавшимся до экономического спада. 

Доля потребителей, которые в качестве определяющего фактора назвали качество продуктов, увеличилась на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом и на 3 п. п. относительно уровня годичной давности – до 69% (это соответствует среднему показателю за первую половину 2014 года). Такие изменения – косвенный признак того, что Ивановы уже полностью адаптировали свои расходы на продукты питания, которые, впрочем, по-прежнему составляют 38% совокупных затрат (средний исторический уровень – 36%). По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, в конечном итоге расходы на еду вернутся к прежним уровням, однако это произойдет лишь после ощутимого увеличения реальных доходов населения.  

Помимо публикации основного индекса потребительской уверенности, регулярный обзор включает в себя анализ опережающих показателей, которые дают представление об основных тенденциях в секторах российской экономики, ориентированных на потребителя и отличающихся высокими темпами роста, в том числе в розничной торговле, банковской сфере, телекоммуникациях, медиа, ИТ, недвижимости и транспортном секторе.

Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Наше исследование, однако, охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Обзор основан на итогах опроса 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность наших оценок ниже 2 %.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ