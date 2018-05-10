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Почему Банк Англии не рискнул повысить процентную ставку?


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 

Комитет по монетарной политике Банка Англии на заседании в четверг в очередной раз не рискнул повысить процентную ставку. Решение о повышении ставки «носится в воздухе», но, как оказалось, не более, чем в воздухе. За повышение процентной ставки, согласно опубликованному протоколу заседания комитета, высказались только двое его участников из девяти. Программа покупки активов Банком Англии также осталась без изменений (435 млрд фунтов стерлингов в год). Консенсус британских аналитиков ожидал такого решения.

Основным фактором, воспрепятствовавшим решению, стало замедление темпов инфляции. Так, по последним данным по индексу потребительских цен за март, годовая инфляция в Великобритании в марте замедлилась с 2,7% до 2,5%, хотя рынок ожидал, что темпы инфляции снижаться не будут. При этом снижение цен на жилье в апреле составило рекордные для Великобритании 8%. В Банке Англии объясняют свое решение тем, что чрезмерное укрепление фунта стерлингов, последующее за замедлением инфляции и снижением панических настроений населения, связанных с будущим процессом Brexit, не благоприятны для британской экономики.

Прежде всего, потому что укрепление национальной валюты снижает конкурентоспособность экспортеров продукции из данной страны. А для Великобритании новые рынки сбыта сегодня весьма важны. Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании как со странами ЕС, так и сальдо совокупного торгового баланса только растет и уже превышает 3 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, Банк Англии, пока инфляция не начнет расти, рисковать выгодами экспортеров, повышая процентную ставку и укрепляя фунт стерлингов, не готов. И поддержка экспортеров в условиях грядущего процесса Brexit для Банка Англии, на наш взгляд, намного важнее замедляющейся инфляции. Темпы экономического роста в Великобритании выглядят довольно слабыми, если сравнивать с Евросоюзом и США, не говоря уже о Китае. Для британского реального сектора экономики сегодняшнее решение регулятора, в принципе, хороша новость, для валютного рынка – негатив. Сегодня на решении Банка Англии по процентной ставке британский фунт стерлингов упал к доллару на 0,1%, к евро – на 0,35%.

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