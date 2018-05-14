Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале недели

Рынок акций РФ и рубль незначительно изменятся в начале дня, просевшая нефть поддержит слабое давление на рубль.
ПРОГНОЗЫ
Ожидается нейтральная динамика с открытием торгов и с несущественным отклонением индекса Мосбиржи вблизи отметки 2345, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".
"Ближайшими поддержками станут уровни 2330 и 2320, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2350 и 2360", - добавил он.
Сегодня на фоне небольшого снижения нефтяных котировок и сохраняющегося высокого спроса на валюту со стороны российских банков и Минфина, рубль окажется под давлением, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".
Актуальный коридор торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 61,5-62,5, а для пары евро/рубль - 73,6-74,7, оценил он.
Прогноз для курса доллара на понедельник - диапазон: 61,5-62,5 рубля, также полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,2-0,4% на фоне публикации позитивных статистических данных.
Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, сохранился на уровне апреля в 98,8 пункта. При этом аналитики ожидали снижения индикатора до 98,5 пункта.
Азиатские биржи с утра с утра повышались на 0,3-1,1%, японский Nikkei 225 - на 0,5%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,3%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,3-0,4%.
Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,4%, до 76,78 доллара за баррель по марке Brent (июльский фьючерс).
Курс евро колебался на уровне 1,1954 доллара против 1,1944 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок вырос по основным индексам на дорогой нефти. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,4% - до 2345,26 пункта, индекс РТС - на 1,22%, до 1193,98 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 22 копейки - до 61,93 рубля, евро - на 44 копейки, до 73,97 рубля.
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