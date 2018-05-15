"Роснефть" рефинансировала 1 трлн руб краткосрочной задолженности

Роснефть (BB+/Baa3/-) опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2018 г., которые мы оцениваем положительно. В первую очередь, в 1 кв. компания рефинансировала половину краткосрочной задолженности, которая в результате сократилась более чем на 1 трлн руб. до 1,14 трлн руб.

При этом общий долг и чистый долг практически не изменились и составили 3,97 трлн руб. и 3,63 трлн руб. соответственно. Долговая нагрузка снизилась до 2,5х Чистый долг/EBITDA LTM с 2,6х, чему способствовали неплохие финансовые результаты от операционной деятельности. Так, выручка составила 1,72 трлн руб. (+1% кв./кв.), EBITDA снизилась на 2% до 385 млрд руб., чистая прибыль упала на 34% до 95 млрд руб., что стало лишь следствием влияния эффекта высокой базы из-за дополнительных прочих неденежных доходов (73 млрд руб. в 4 кв. против убытка 10 млрд руб. в 1 кв.). Свободный денежный поток (после процентов) вырос на 75% кв./кв. до 56 млрд руб. главным образом благодаря сезонному снижению капвложений на 25% до 224 млрд руб.

На телеконференции менеджмент подтвердил планы компании по сокращению капвложений в 2018 г. до 800 млрд руб. с 922 млрд руб. годом ранее. Таким образом, капзатраты (800 млрд руб.) и дивидендные выплаты (~150 млрд руб.) в 2018 г. будут покрыты операционным денежным потоком (около 1,7 трлн руб. без учета операций, связанных с предоплатами по долгосрочным контрактам). Оставшиеся свободные средства (750 млрд руб.) могут быть направлены на погашение обязательств по предоплатам (350-450 млрд руб.) и выплату процентов (около 250-300 млрд руб.). В том числе ожидаются поступления средств от Венесуэлы в счет выданных предоплат.

По данным Роснефти, погашения идут по оговоренному графику. Напомним, последнее погашение запланировано на 2020 г. Краткосрочный долг (1,14 трлн руб.) полностью покрывается накопленными средствами (1,1 трлн руб., включая краткосрочные финансовые активы и часть долгосрочных депозитов), тем не менее, компания намерена продолжать его рефинансировать.

С начала года спреды корпоративных бумаг 1-го эшелона к суверенной кривой расширились, однако остаются все еще узкими. TMENRU 20 c YTM 4,45% предлагает одну из самых высоких премий 60-70 б.п. к суверенной кривой среди российских бумаг 1-го эшелона.