США прогнозируют рост сланцевой добычи нефти в июне

Во вторник цены нефти еще попытались продолжить рост, в результате чего ими был установлен новый рекорд. Но к концу торгов уже преобладала фиксация прибыли, и итогом дня стало лишь символическое подрастание цены. По оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю до 11 мая неожиданно и сильно (+4,848 мб) выросли, а запасы бензина ощутимо (-3,369 мб) сократились. (Запасы в Кушинге: +0,062мб; запасы дистиллятов: -0,768 мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти: -1,5мб; запасы бензина: -1,5 мб; запасы дистиллятов: -1,9 мб. Согласно собственному прогнозу Bloomberg, запасы сырой нефти в Кушинге выросли на 0,55 мб.

Теперь будем ждать официальных оперативных данных по запасам нефти. Еще более интересной будет информация о динамике добычи, которая в США в последние месяцы продолжает свой стремительный рост.

Напомним, что США являются страной с наиболее быстрым темпом наращивания добычи нефти, и за неполных два года добыча там выросла на 2,3 мб/д. Этот темп роста добычи в значительной мере покрывает рост мировой потребности в нефти.

Динамика цен нефти в дальнейшем будет зависеть от трех основных факторов: потенциального ухода с рынка части иранской нефти, действий ОПЕК+, а также динамики дальнейшего наращивания добычи нефти в США. Первые два фактора сейчас очень активно обсуждаются аналитиками и в СМИ. Но нужно не терять из виду и того, что происходит с добычей в США.

EIA опубликовало свои краткосрочные прогнозы динамики добычи нефти в 7 крупнейших регионах США, где добывается основная часть углеводородов из плотных коллекторов. По их оценкам, за месяц добыча нефти в этих регионах вырастет еще на 144 тысячи баррелей в сутки. Крупнейшим регионом нефтедобычи по-прежнему остаются формации Permian. Там же будет получен и основной прирост добычи. Оно и понятно: теперь там сосредоточены до половины действующих буровых установок.

Однако обозначилась явная тенденция, согласно которой рост эффективности бурений новых скважин там близится к насыщению. Интенсивность добычи новых скважин в пересчете на одну действующую буровую установку теперь более всего растет на Eagle Ford. Так что можно будет ожидать некоторой переориентации инвестиций с полей Permian в другие регионы.