Рубль: настойчивый рост доллара

Новый рекордный уровень доходности 10-летних казначейских обязательств США, достигшей 3,07% (+7 бп), и продолжение роста реальных процентных ставок США подстегнули дальнейшее укрепление доллара, индекс которого во вторник прибавил около 0,7%. В результате курс евро к доллару обновил минимум с начала года, опустившись ниже 1,20, а курс британского фунта стерлингов достиг рекордно низкого уровня с конца прошлого года (дополнительное давление на него оказало разделение мнений в кабинете министров Великобритании по вопросу выхода из ЕС). Негативное давление ощущалось и в валютах развивающихся стран, индекс которых (без Азии) снизился еще на 1,0% (на внутридневном минимуме снижение достигало 1,6%). Худший результат в составе индекса показали турецкая лира и южноафриканский ранд, подешевевшие на 1,8–2,0%. Бразильский реал ослаб относительно доллара примерно на 1,0%.

Вчерашняя сессия на российском валютном рынке характеризовалась волатильностью и ростом торговой активности. В первой половине дня рубль торговался в достаточно узком диапазоне 61,80–62,00 благодаря поддержке со стороны нефти, смягчившей эффект от ухудшения аппетита к риску. Цена нефти Brent вчера поднялась до рекордно высокой отметки в 79,50 долл./барр., однако вечером растеряла набранный рост, закрывшись в отрицательной зоне на уровне 78,01 долл./барр. (-0,3%). Лишившись поддержки со стороны нефтяного рынка, в условиях общего ухудшения аппетита к риску рубль в ходе вечерних торгов ослаб до 62,80, но ближе к концу сессии отыграл около половины коррекции, завершив день на отметке 62,29 (-0,7%). Оборот в паре доллар/рубль на МосБирже вырос по сравнению с предыдущим днем в два раза, составив 7,3 млрд долл.