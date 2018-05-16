Рубль сейчас крайне недооценен, и для его укрепления не хватает лишь повода

Глобальный финансовый рынок продолжает с тревогой смотреть на доходности американских долговых обязательств. Рубль не остаётся в стороне и также слабеет, что частично обеспечивает поддержкой индекс МосБиржи. Поэтому к середине дня на отечественной площадке наблюдалось относительное равновесие. «Голубые фишки» торговались с переменным успехом: Сбербанк (-0,93%), «ВТБ» (-0,1%), «Газпром» (+0,44%), «Роснефть» (+0,23%), «ЛУКОЙЛ» (-0,87%), «Северсталь» (+0,06%).

Ряд компаний предоставил свою отчётность в среду. «НМТП» (+0,63%) снизил прибыль по РСБУ в I квартале в три раза до 2,56 млрд рублей при росте выручки на 5,7%. «АЛРОСА» (+2,31%) увеличила чистую прибыль по МСФО в I квартале более чем на 40%. По сравнению с предыдущим кварталом прибыль выросла вдвое. Основной прирост обеспечили продажи алмазной продукции из резервного фонда, так как основное производство снизилось. «Интер РАО» (+1,81%) увеличила прибыль по МСФО в I квартале на 17,8% до 22,6 млрд рублей при росте выручки на 10,5% до 247,5 млрд рублей. В лидерах роста и падения также отметились «Магнит» (+3,05%), Московская биржа (+2,85%), Polymetal (+2,84%), «Полюс» (+1,47%), а также GDR En+ (-3,09%), ММК (-1,16%), ОГК-2 (-1,05%), «Россети» (-0,96%), привилегированные акции «Башнефти» (-0,68%). Рост бумаг «Магнита» может быть связан с назначением на должность исполнительного директора бывшего главы «Пятёрочки» Ольги Наумовой, что говорит о формировании новой команды и стратегии розничной сети.

Рубль продолжил слабеть в условиях роста доходностей в долларе США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4850 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,29%, недельная до 7,28%, а месячная осталась на уровне 7,34%. Рост доходностей по американским обязательствам всё же не отвергает интереса к российским долгам. На аукционе ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением в декабре 2021 года инвесторы выкупили весь предложенный объём в 15 млрд рублей при спросе 24,097 млрд рублей и средневзвешенной доходности 6,98%. В сложившихся условиях можно было надеяться на слабый интерес, но всё же рынок пока устоял. Возможно, что данный факт возобновит интерес к отечественной валюте, тем более что уже на следующей неделе поддержкой станет налоговый период.

Ситуация в Европе была тревожной. По слухам в прессе, новая правительственная коалиция Италии планирует обратиться в ЕЦБ с просьбой о списании 294 млрд евро долга, а также планирует пересмотреть вклад Италии в бюджет Евросоюза. Кроме того, союзники по правительству могут настаивать на том, чтобы Брюссель создал возможность покинуть содружество для желающих. Впрочем, в коалиции отвергают, как минимум, план по выходу из ЕС. Плюс к этому вновь возвращаются страхи, связанные с Северной Кореей. Ещё на азиатских торгах стало известно о двух заявлениях из Пхеньяна об отмене встречи глав двух Корей, а также о возможной отмене переговоров на высшем уровне между США и С. Кореей из-за совместных учений вооружённых сил Ю. Кореи и США. Кроме того, Пхеньян выступает против непосредственного требования отказа от ядерного оружия перед переговорами. И немного о корпоративных делах. Утром отчитался производитель силовой техники и локомотивов Alstom SA (+4,8%), сообщив о росте прибыли более чем на 60%. Burberry (+2,8%) сообщает о росте прибыли и о программе обратного выкупа на 150 млн фунтов стерлингов.

Снижение котировок нефти усилилось на фоне укрепления доллара, а также свежего прогноза МЭА. По оценке специалистов агентства, текущие высокие цены на нефть начинают тормозить рост спроса. Поэтому в МЭА вынуждены были снизить ожидания повышения потребления нефти в текущем году до 1,4 млн бар. (99,2 млн бар. в сутки). Кроме того, в МЭА отмечают, что текущие цены отражают в большей степени не фундаментальные условия, а геополитические риски из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном. Между тем, многое определится текущей статистикой запасов в США. Накануне API сообщило, что на неделе, завершившейся 11 марта, коммерческие запасы нефти в США выросли почти на 4,9 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,4 млн бар., а дистиллятов на 0,77 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали снижения запасов нефти на 2,3 млн бар., а также на 2 млн бар. бензина и 1,3 млн бар. дистиллятов.

Число разрешений на строительство в США сократилось в апреле на 1,8% до 1,35 млн единиц, а число новых строительств упало на 3,7% до 1,29 млн. Однако показатель новых строительств всё ещё находится вблизи максимальных значений за последние 11 лет. На этом фоне фьючерс на S&P 500 демонстрировал незначительные изменения перед началом торгов в США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам немного снизилась до 3,068%. Тем не менее вечер может оказаться достаточно сложным. Впрочем, на рынке облигаций США также может случиться коррекция, так как текущие доходности немного опережают события. Соответственно, если доходности начнут снижаться, то это будет позитивом для рискованных активов. К тому же рубль сейчас крайне недооценён, и для его укрепления не хватает лишь повода.