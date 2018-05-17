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"Медвежьих" прогнозов по нефти мало


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 

На этой неделе индекс МосБиржи топчется на месте, причем объемы торгов в дни снижения превышают объёмы торгов дней роста или дней стояния индекса на месте. Цены на нефть довольно близко подошли к сопротивлению 80-82, а индекс МосБиржи не может преодолеть февральский максимум 2377. Акции Газпрома никак не могу пробить зону сопротивления 150-152, акции Роснефти снижаются от отметки 405, акции Сбербанка стали снижаться, не отыграв падения 9 апреля с.г. Из всего этого можно заключить, что наш рынок сильным не является. С апреля наблюдается отток средств из фондов, инвестирующих в российские акции, на недельном графике нефти есть сильные «медвежьи» расхождения и в этой ситуации никто не хочет рисковать.

Давайте подробнее остановимся на нефти. Большинство аналитиков ждет что в конце года ее цена несколько снизится. Самый низкий прогноз по цене на нефть Brent в 2018 году у Commerzbank и Emirates NBD – $69 за баррель. Самый высокий прогноз на этот год дала Nomisma Energia – $75,41. Но при этом агрессивных "медвежьих" прогнозов по нефти мало. Цена на нефть Brent будет находиться выше $70 за баррель дольше, чем ожидалось, вследствие решения Дональда Трампа вернуть антииранские санкции и связанного с ним вероятного сжатия нефтяного рынка, полагают опрошенные Reuters аналитики.  Согласно опубликованным в среду результатам опроса Reuters среди 11 аналитиков, средняя цена на фьючерс на нефть Brent LCOc1 составит $71,22 за баррель в этом году и $71,26 в 2019 году. Это гораздо выше апрельских прогнозов в $67,40 и $66,39 за баррель, соответственно. «Нефтяной рынок, скорее всего, будет сжиматься, вследствие падения нефтедобычи в Иране, продолжающегося падения добычи в Венесуэле и действия соглашения ОПЕК о сокращении добычи», – сказала экономист по товарным рынкам в Intesa Sanpaolo Даниэла Корсини. 

Пятеро из 11 опрошенных аналитиков ожидают, что падение объема добычи нефти в Иране составит 300-500 тысяч б/д, а падение объемов экспорта из страны может составить до 700 тысяч б/д в первой половине 2019 года. Сейчас в Иране добывается 3,8 млн баррелей нефти в день. Тем временем, МЭА в среду выпустило отчет, в котором предупредило о возможном падении спроса из-за роста цен, превысившего ожидания. «Объемы мировых запасов нефти уже либо упали ниже, либо остаются на уровне среднего значения за пять лет. Это значит, что у рынка будет мало запасов для защиты на случай возникновения каких-либо неожиданных перебоев с поставками. А геополитических рисков сейчас много. Риски могут исходить от Ливии, Нигерии и Венесуэлы», – сказал глава отдела аналитики и прогнозов по рынку нефти в Thomson Reuters Шакил Бегг.

ОПЕК сообщила в понедельник, что излишки мировых запасов нефти практически исчерпаны. В Венесуэле происходит обвал объемов нефтедобычи из-за экономического кризиса. По сообщениям, нефтедобыча там упала до 1,5 млн б/д, что является самым низким уровнем за несколько десятилетий. Большинство опрошенных аналитиков сказали, что досрочный выход ОПЕК из соглашения о сокращении нефтедобычи маловероятен. Но некоторые аналитики считают, что введение ограничений на торговлю с Ираном может повлиять на уровень выполнения условий соглашения ОПЕК и предоставить странам вроде Саудовской Аравии и России возможность вернуть себе долю рынка. 

Европейские индексы вчера показали «слабопозитивную» динамику. МВФ видит источники риска для экономического роста в Европе в лице переоцененности на мировых финансовых рынках и протекционистской торговой политики. Хотя в краткосрочной перспективе риски «сбалансированы» и европейская экономика пока сильна, «в дальнейшем риски очевидно смещены в сторону падения роста», сообщил МВФ в отчете, опубликованном во вторник. Экономический рост в первом квартале оказался слабее ожиданий в Германии, Португалии, Нидерландах и еврозоне в целом, а также в Центральной и Восточной Европе. МВФ в очередной раз призвал ответственных лиц воспользоваться моментом, чтобы создать возможности для маневра в бюджетной политике и провести реформы, направленные на увеличение потенциала экономического роста. Это особенно важно, так как у центральных банков осталось мало возможностей для смягчения монетарной политики в случае, если потребуется реагировать на какие-либо новые шоки, сказал МВФ. Беспокойства у чиновников и предпринимателей вызывает распространение протекционизма и связанный с ним риск полномасштабной торговой войны, которая может встать на пути экономического роста. Также МВФ отметил другие внешние факторы, в том числе «существенное замедление» экономического роста в Китае и геополитическую напряженность.

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