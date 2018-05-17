На этой неделе индекс МосБиржи топчется на месте, причем объемы торгов в дни снижения превышают объёмы торгов дней роста или дней стояния индекса на месте. Цены на нефть довольно близко подошли к сопротивлению 80-82, а индекс МосБиржи не может преодолеть февральский максимум 2377. Акции Газпрома никак не могу пробить зону сопротивления 150-152, акции Роснефти снижаются от отметки 405, акции Сбербанка стали снижаться, не отыграв падения 9 апреля с.г. Из всего этого можно заключить, что наш рынок сильным не является. С апреля наблюдается отток средств из фондов, инвестирующих в российские акции, на недельном графике нефти есть сильные «медвежьи» расхождения и в этой ситуации никто не хочет рисковать.

Давайте подробнее остановимся на нефти. Большинство аналитиков ждет что в конце года ее цена несколько снизится. Самый низкий прогноз по цене на нефть Brent в 2018 году у Commerzbank и Emirates NBD – $69 за баррель. Самый высокий прогноз на этот год дала Nomisma Energia – $75,41. Но при этом агрессивных "медвежьих" прогнозов по нефти мало. Цена на нефть Brent будет находиться выше $70 за баррель дольше, чем ожидалось, вследствие решения Дональда Трампа вернуть антииранские санкции и связанного с ним вероятного сжатия нефтяного рынка, полагают опрошенные Reuters аналитики. Согласно опубликованным в среду результатам опроса Reuters среди 11 аналитиков, средняя цена на фьючерс на нефть Brent LCOc1 составит $71,22 за баррель в этом году и $71,26 в 2019 году. Это гораздо выше апрельских прогнозов в $67,40 и $66,39 за баррель, соответственно. «Нефтяной рынок, скорее всего, будет сжиматься, вследствие падения нефтедобычи в Иране, продолжающегося падения добычи в Венесуэле и действия соглашения ОПЕК о сокращении добычи», – сказала экономист по товарным рынкам в Intesa Sanpaolo Даниэла Корсини.

Пятеро из 11 опрошенных аналитиков ожидают, что падение объема добычи нефти в Иране составит 300-500 тысяч б/д, а падение объемов экспорта из страны может составить до 700 тысяч б/д в первой половине 2019 года. Сейчас в Иране добывается 3,8 млн баррелей нефти в день. Тем временем, МЭА в среду выпустило отчет, в котором предупредило о возможном падении спроса из-за роста цен, превысившего ожидания. «Объемы мировых запасов нефти уже либо упали ниже, либо остаются на уровне среднего значения за пять лет. Это значит, что у рынка будет мало запасов для защиты на случай возникновения каких-либо неожиданных перебоев с поставками. А геополитических рисков сейчас много. Риски могут исходить от Ливии, Нигерии и Венесуэлы», – сказал глава отдела аналитики и прогнозов по рынку нефти в Thomson Reuters Шакил Бегг.

ОПЕК сообщила в понедельник, что излишки мировых запасов нефти практически исчерпаны. В Венесуэле происходит обвал объемов нефтедобычи из-за экономического кризиса. По сообщениям, нефтедобыча там упала до 1,5 млн б/д, что является самым низким уровнем за несколько десятилетий. Большинство опрошенных аналитиков сказали, что досрочный выход ОПЕК из соглашения о сокращении нефтедобычи маловероятен. Но некоторые аналитики считают, что введение ограничений на торговлю с Ираном может повлиять на уровень выполнения условий соглашения ОПЕК и предоставить странам вроде Саудовской Аравии и России возможность вернуть себе долю рынка.

Европейские индексы вчера показали «слабопозитивную» динамику. МВФ видит источники риска для экономического роста в Европе в лице переоцененности на мировых финансовых рынках и протекционистской торговой политики. Хотя в краткосрочной перспективе риски «сбалансированы» и европейская экономика пока сильна, «в дальнейшем риски очевидно смещены в сторону падения роста», сообщил МВФ в отчете, опубликованном во вторник. Экономический рост в первом квартале оказался слабее ожиданий в Германии, Португалии, Нидерландах и еврозоне в целом, а также в Центральной и Восточной Европе. МВФ в очередной раз призвал ответственных лиц воспользоваться моментом, чтобы создать возможности для маневра в бюджетной политике и провести реформы, направленные на увеличение потенциала экономического роста. Это особенно важно, так как у центральных банков осталось мало возможностей для смягчения монетарной политики в случае, если потребуется реагировать на какие-либо новые шоки, сказал МВФ. Беспокойства у чиновников и предпринимателей вызывает распространение протекционизма и связанный с ним риск полномасштабной торговой войны, которая может встать на пути экономического роста. Также МВФ отметил другие внешние факторы, в том числе «существенное замедление» экономического роста в Китае и геополитическую напряженность.