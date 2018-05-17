Итоги аукциона ОФЗ могут подсказать ЦБ, что сейчас условий для снижения ставки нет

По итогам торгов 16 мая индекс МосБиржи вырос на 0,06% до 2338,39 п., а РТС — на 0,93% до 1189,77 п. В первой половине дня на рынке чувствовалась неуверенность, но довольно быстро всё стабилизировалось, а основные движения происходили на валютном рынке. Благодаря возвращению роста в ценах на нефть отечественная валюта укрепилась, подтянув за собой индекс РТС, но вот для рублёвого индекса МосБиржи данное обстоятельство особых преимуществ не принесло. По сути, рынок остался в равновесии. В голубых фишках наблюдалась разнонаправленная динамика: Сбербанк (-0,69%), «ВТБ» (-0,35%), «Газпром» (-0,41%), «Роснефть» (-1,28%), «ЛУКОЙЛ» (+0,41%), «Северсталь» (+0,91%). «Газпром» подтвердил планы по выплате дивидендов за 2017 год в размере 8,04 рублей на акцию. НМТП (+0,14%) сообщил о сокращении прибыли по РСБУ в I квартале в три раза до 2,56 млрд рублей. «Интер РАО» (+2,43%) увеличила прибыль по МСФО в I квартале на 17,8% до 22,6 млрд рублей. «АЛРОСА» (+3,1%) порадовала ростом прибыли по МСФО более чем на 40% до 33,2 млрд рублей. Впрочем, прирост этот был обеспечен продажами из резервов при снижении основного производства. В «Магните» (+2,48%) проявилась активность покупателей, что было связано с новостью о назначении бывшего главы «Пятёрочки» Ольги Наумовой на пост исполнительного директора «Магнит». Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «ФСК ЕЭС» (+2,64%), «Московская биржа» (+2,02%), НЛМК (+1,64%), Polymetal (+1,62%), а также GDR En+ (-4,06%), ММК (-1,35%), ТГК-1 (-1,27%), ГМК «Норникель» (-1,05%). Рынок оказался достаточно устойчивым к новым угрозам из Вашингтона по поводу очередных ограничений. Впрочем, если внимательно читать американские новости, то в Конгрессе могут увеличить расходы на сдерживание Китая сразу на несколько миллиардов, что лишит РФ одиночества перед лицом США.

Возможно, этот факт также сыграл в пользу рубля, как и высокие цены на нефть. Впрочем, сам баррель Brent стоил к вечеру около 4880 рублей. Соответственно, даже с учётом лишь нефтяных цен отечественная валюта остаётся крайне перепроданной. Спрос на рублёвые долги неустойчивый, но он всё же имеется. В среду Минфин проводил аукционы ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26224 с погашением в мае 20229 года также в объёме 15 млрд рублей. На первом аукционе удалось разместить весь предложенный объём при спросе 24,097 млрд рублей и средневзвешенной доходности 6,98%. На втором аукционе удалось разместить ОФЗ лишь на 6,448 млрд рублей при спросе 8,688 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,41%. Общий итог сложно назвать сильным, но всё же покупатели на ОФЗ с коротким сроком обращения находятся, а значит, спрос на рубли сохраняется. К тому же итоги аукциона могут подсказать ЦБ РФ то, что сейчас условий для снижения ставки нет, или можно спровоцировать существенно более сильное ослабление национальной валюты. Инфляция на неделе, завершившейся 14 мая, составила 0,1%, а с начала года — 1,3%. Годовой показатель всё ещё удерживается на уровне 2,4%, но заслуги ЦБ в этом минимальны, поскольку в мае-июне традиционно наблюдается снижение цен на свежие овощи и фрукты. По сути, рублю лишь нужен повод, чтобы укрепиться до диапазона 58-60, даже в условиях роста доходностей по доллару. На будущей неделе в пользу рубля начнёт играть налоговый период, что также будет способствовать укреплению. К вечеру среды доллар слабел на 0,94% до 61,73, а евро — на 1,18% до 72,887.

оВнешний фон перед стартом торгов на российском рынке нейтральный. Дорогая нефть и небольшое ослабление доллара позволяют рассчитывать на то, что отечественные индексы начнут день в плюсе. Возможно, рубль попытается выйти в диапазон 61,0-61,5 за доллар. Индекс ММВБ будет сдерживаться рублём, но всё же его рост вполне уместен на фоне столь дорогой нефти. Из корпоративных событий текущего дня можно выделить: СД саратовского НПЗ рассмотрит вопрос дивидендов; «ВТБ» отчитается по МСФО за I квартал; СД «Магнит» рассмотрит вопрос по дивидендам. Кроме того, пройдут ГОСА у ряда компаний. В ближайшие дни также ожидается оглашение полного состава правительства.