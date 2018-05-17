"Магнит": назначение Наумовой может привести к усилению конкуренции на рынке

Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) вчера объявил о назначении Ольги Наумовой на вновь утвержденную должность исполнительного директора компании. Наумова будет отвечать за операционное управление и развитие всех форматов магазинов, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику и собственные производства. Магнит в настоящее время находится в процессе выработки новой стратегии после того, как в феврале основатель компании Сергей Галицкий значительно сократил свой пакет и отошел от управления. По словам гендиректора Магнита Хачатура Помбухчана, в компании последуют и другие изменения в руководстве на разных уровнях.

С 2003 г. и до недавнего времени Наумова возглавляла ключевой дивизион магазинов экономкласса «Пятерочка» основного конкурента Магнита – X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ). Под ее руководством Пятерочка смогла восстановить быстрые темпы роста, в результате чего в 4 кв. 2016 г. превзошла по объемам продаж сегмент магазинов шаговой доступности Магнита. В итоге X5 вернула себе позиции лидера на российском рынке продовольственной розницы – в 2017 г. ее доля рынка составила 9,5% против 7,5% у Магнита. В апреле этого года Наумова покинула X5 Retail Group, сославшись на разное видение принципов управления с высшим руководством компании.

Рынок воспримет назначение позитивно. Назначение Наумовой в Магнит будет однозначно оптимистично воспринято рынком, который ожидает повторения истории успеха Пятерочки. В то же время ее назначение с большой вероятностью приведет к попыткам достичь более агрессивных темпов роста и усилению конкуренции на рынке в целом, а эффект от назначения, других перестановок в руководстве Магнита и новой стратегии станет просматриваться в лучшем случае лишь через несколько кварталов. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита.