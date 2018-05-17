Среда на мировых площадках сохранила прежние тенденции, поскольку основное внимание на себя забирает продолжающийся рост доходностей казначейских обязательств США при одновременном укреплении доллара.

На рынках сохраняется повышенная степень неопределенности в части инвестиций в развивающиеся рынки. Укрепление доллара и повышение доходностей базовых активов приводит к бегству инвесторов из высокодоходных активов, привлекательность которых уже не выглядит столь однозначной.

Вчера доходность 10-летних UST поднялась еще на 3 бп. до 3.10%. Спрэд между стандартными 10летними UST и выпусками с «защитой» от инфляции держится на максимумах с середины 2014 г. – на отметке 2.18 пп. Таким образом, даже относительно небольшое повышение инфляционных ожиданий вызывает существенный рост доходностей в США. Если раньше для фондового рынка это было однозначным негативом, то сейчас фондовые рынки растут одновременно с повышением доходностей. Вряд ли такая ситуация продлиться долга. После волны бегства из ЕМ, инвесторы могут начать выводить деньги и с рынков акций.