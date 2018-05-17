Индекс Московской биржи находится в шаге от исторического максимума. До 2376,96 пунктов (текущий максимум, достигнутый 26 февраля) осталось дорасти скромные 1,5% – сущий пустяк по меркам отечественного рынка. Дорогая нефть и слабый рубль способствуют росту российских индексов. В лидерах ожидаемо находятся бумаги нефтегазового сектора. Акции компаний «Лукойл», «Татнефть» и «Новатэк» торгуются в районе своих рекордных значений.

Растущий тренд в нефтяных котировках сохраняется. Этому способствуют несколько факторов: рост импорта чёрного золота в Китай (в апреле он достиг 9,6 млн баррелей в сутки), возможные ограничения на покупку иранской нефти со стороны США и стагнация добычи в Венесуэле. Баррель Brent в ближайшие дни может достичь $80, в то же время рубль отстаёт от нефти на фоне общей слабости валют развивающихся стран.

Дополнительное давление на рубль оказывает повышенный спрос на валюту со стороны банков и Минфина (последний сейчас осуществляет покупки валюты на 16,1 млрд рублей ежедневно – это более 10% от дневного объёма торгов USDRUB_TOM – долларами с поставкой купленной валюты завтра). Показателен минимальный спрос на последнее размещение ОФЗ – было размещено лишь 6,4 млрд руб. из планировавшихся 15 млрд. руб.

Нефть и рубль продолжат толкать российский фондовый рынок вверх. Мы ожидаем, что в ближайшее время индекс Московской биржи обновит исторический максимум. Если этого не произойдёт до конца мая, то дело может затянуться надолго – в июне российские компании будут производить отсечки дивидендов, соответственно, большинство акций очистятся от «дивидендной составляющей». В прошлом году дивидендная доходность индекса Московской биржи (то есть портфеля акций, составленного в соответствии с индексом) с учётом промежуточных выплат компаний составила 5,34%. В этом году показатель будет не меньше, соответственно, в мае индекс Московской биржи может «похудеть» на 2%-4%.

В последние дни мы отмечаем активный рост дивидендных акций, отстававших от роста рынка в последние месяцы – это бумаги компаний «Алроса», «ФСК ЕЭС», привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Дивидендные бумаги продолжат пользоваться повышенным спросом у инвесторов в ближайшие недели.

По старой трейдерской примете, последними на российском фондовом рынке растут акции «Газпрома» и компаний электроэнергетического сектора. В четверг, 17 мая, в центре внимания на Московской бирже находятся бумаги как раз электроэнергетического сектора. На фоне новости о выкупе «Интер РАО» собственных бумаг у «ФСК ЕЭС» и «Русгидро» растут акции всех трех перечисленных компаний. За ними могут подтянуться и остальные бумаги сектора.