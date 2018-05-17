Прибыль банка оказалась лучше ожиданий, превысила 55 млрд руб. Факторами роста прибыли стали сокращение резервов и административных расходов на 45 млрд руб. по сравнению с 4-м кварталом. Динамика процентных доходов осталась почти без изменений. При этом объем клиентских средств увеличился на 2,1%, до 9,33 трлн руб. Операционные и комиссионные доходы сократились на 42 млрд руб. в квартальном сопоставлении, но повысились на 9,6 млрд год к году. Высокая волатильность комиссионных и операционных доходов сильно влияет на финансовый результат, но в 1-м квартале положительные эффекты от сокращения расходов перевесили снижение доходов.

Реакция рынка на публикацию оказалась позитивной: бумаги прибавляют около 1%.

Я ожидаю, что ВТБ сохранит стабильный поток процентных доходов на уровне 115–118 млрд руб. в квартал до конца года, тенденция к росту обусловлена увеличением клиентской базы и усилением спроса на кредиты. Ослабление рубля слабо повлияло на банк.

Его финансовая устойчивость высока, а зависимость от внешнего финансирования за счет привлечения средств по долговым инструментам сократилась до 2%. Росту котировок мешают санкционные риски, которые сдерживают приток внешних инвесторов.

Тем не менее банк по-прежнему недооценен к собственному капиталу, что является драйвером роста для акций. Ориентируюсь на повышение их стоимости до 0,075 руб. до конца года.