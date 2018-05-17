Под гнетом санкций наш рынок росте не хочет. Президент США Дональд Трамп поручил подготовить новые санкции против России из-за предполагаемого нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Отдельные акции сегодня растут, например, ВТБ из-за хорошей отчетности, но это слабый рост. При этом акции этого банка находятся под понижающимся трендом, сформированного еще в декабре 2016 года. Да и в целом банковский сектор в этом году не будет радовать хорошими ризалитами.

Единственное исключение – рост розничного кредитование, но это спорный момент. Будет расти розничное кредитования – будут расти и риски банковского сектора. Получается интересная ситуация: рост цен на нефть наш рынок «проспал», и индекс МосБиржи не смог закрепиться выше февральского максимума, а теперь некоторые инвесторы ждут коррекции нефти от отметки 80-82 долларов (Brent) и смотрят на рынок со стороны.

Котировки акций Royal Dutch Shell сейчас на историческом максимуме, котировки акций BP plc сейчас на максимуме с сентября 2015 года, а наш рынок, имеющий «нефтегазовый хребет», «топчется» на месте. А что будет с нашими акциями, когда инвесторы начнут фиксировать прибыль от покупки нефтегазовых акций? Акции BP plc имеют зону сопротивления 47-48, от которой котировки будут снижаться.

Справедливости ради надо сказать, что в целом отношение инвесторов к развивающимся рынкам в последние месяцы заметно ухудшилось. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) растет, Трамп периодически нападает на Китай, и, как следствие, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) с 26 января с.г находится на падающем тренде. Смотришь на такой график – это просто приглашение к продаже акций на развивающихся рынках.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в феврале повысило рейтинг России до инвестиционного (BBB-) и… ничего не происходит. С тех пор индекс МосБиржи «прогулялся» вниз, затем наверх и успокоился на уровнях конца февраля, когда был поднят рейтинг. Аналитики Morgan Stanley ругают «хрупкую пятерку» Турцию, Бразилию, Индию, Индонезию и Южную Африку за большой дефицит текущего счета. А у нас в стране профицит бюджета, но никого это особенно не волнует, потому что инвесторы теперь обходят развивающиеся рынки стороной.

Вот в такой мы «замечательной» ситуации оказались, что нефть растет, а мы вынуждены присматривать акции для открытия «коротких» позиций. Например, фундаментально недооцененный Газпром, на недельном графике которого образовались «медвежьи расхождения». Если бы мы еще увидели ложное пробитие уровня на Газпрому 151,65 от 23.01.18, то можно было по этой акции смело открывать «кроткие позиции», а пока страшно.