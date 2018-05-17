К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4950 рублей, что является очередным рекордом.

В целом, ослабление рубля в четверг незначительное, хотя коллеги по сырьевому цеху вовсе торговались без потерь. Поэтому можно говорить, что фактор роста доходностей по американским обязательствам уже не имеет прежнего влияния.

Однако у России есть своя специфика в виде веерных обещаний администрации Д. Трампа по поводу новых ограничений. Поскольку некоторое время назад было заявлено о возможной встрече Д. Трампа с главой российского государства, то подобный сценарий можно рассматривать в рамках трамполитики. Нынешний глава Белого дома предпочитает надавить со всей силой, чтобы потом иметь возможность щедрой рукой раздать послабления.

В сухом остатке – рубль смотрится крайне слабым при текущей ситуации и может резко укрепиться при смягчении сдерживающих факторов.

Кстати, ЦБ продолжает скупать валюту с тонкой настройкой. 15 мая на эти цели было направлено 16,2 млрд рублей.