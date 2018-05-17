Нефть марки Brent поднялась в стоимости выше $80 за баррель. Несмотря на то что отметка не является психологическим уровнем, событие все равно приятное. Приятное в первую очередь для экспортеров нефти, в частности для России и ее нефтегазовых компаний в особенности. О том, что эффект от роста цен есть наглядно продемонстрировала отчетность «Роснефти» за I квартал 2018 года. Корпорация смогла увеличить чистую прибыль по итогам первых трех месяцев в 7,3 раза, показатель составил 81 млрд рублей. Выручка возросла на 22%.

Усиливает позитив от восстановления рынка нефти слабый рубль, который по идее должен укрепляться, однако что-то ему мешает: либо бюджетное правило, либо внешние обстоятельства. Напомню, что осенью 2014 года, когда баррель стоил примерно столько же за один доллар на бирже предлагали 42-43 рубля.

Таким образом, сегодняшний курс также на руку экспортерам, мы ожидаем позитивной финансовой отчетности от российских нефтяников и по итогам II квартала, так как в июне ситуация останется, скорее всего, столь же позитивной. По нашим прогнозам, цена на баррель Brent может подняться до $85. Наиболее серьезный скачек котировок будет после введения санкций в отношении Ирана.

Еще одним бенефициаром роста цен на нефть станет российский бюджет, рост доходов позволит сократить дефицит бюджета и возможно увеличить расходы. Сейчас Министерству финансов удается держать разрыв между доходами и расходами на уровне 3,5% ВВП. С учетом того, что темпы отечественной экономики вновь пошли на спад, рост цен на нефть пришелся как нельзя кстати. Во II квартале цена на нефть выросла с $66 до $80 за баррель, это более чем на $10. По нашим подсчетам, при среднем курсе 60 рублей за доллар российский бюджет по итогам года должен получить 1-1,3 трлн рублей дополнительного дохода.

На фоне высоких цен на нефть, в ближайшее время стоит присмотреться к покупке акций нефтяных компаний России, так как хорошая отчетность обещает простимулировать рост стоимости акций, а также щедрые дивидендные выплаты. Ставить на рубль, наоборот не стоит, так как в текущих условиях резкого укрепления рубля из-за цен на нефть ждать не следует.