Диапазон колебаний доходности бенчмарка UST’10 остался на удивление широким в течение четверга. Вчера был безуспешно протестирован уровень 3.12%, но и коррекция до 3.08% также была неустойчива. В итоге, консолидация прошла около 3.11%, +1бп к уровню закрытия предыдущего дня. Движение долларовых ставок все еще не нашло отражения на европейском рынке, и спред между 10-летними Treasuries и Bunds почти достиг 248бп. Это во многом объясняет опережающую динамику доллара США (DXY 93.5, +0.2%) против ключевых конкурентов, но выглядит несколько противоречивым в отношении устойчивости рынков акций (S&P 500 —0.1%) и нефти (Brent $79.3/барр).

Отсутствие значимых статистических публикаций до релиза стенограммы апрельского заседания ФРС (23 мая) оставляет инвесторов один-на-один с техническими предпосылками – попытки разгрузить позиции в американских госбумагах по мнению стратегов SG могут сместить доходность UST’10 к уровню 3.20%.



