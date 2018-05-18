В четверг, 17 мая, торги на Московской бирже по рублёвым парам завершились ростом. Рубль не смог воспользоваться поддержкой нефти. К закрытию дня курс доллара восстановился до 62,19 руб., курс евро – до 73,30 руб.

В ходе американских торгов цена на нефть марки Brent повышалась до $80,47, достигнув максимальных отметок с конца ноября 2014 года. Главным фактором для нефтяного рынка остается Иран, на который будут наложены американские санкции.

С технической точки зрения бычий импульс по Brent угасает. Спекулянты боятся покупать фьючерсы на нефть с текущих уровней, так как видят перегруженность дневных и недельных индикаторов. Вчерашний день это подтвердил. Перед закрытием дня наблюдалась фиксация прибыли.

Нефтяное ралли вызвано геополитикой, поэтому в ближайшие дни нас ожидает нисходящее коррекционное движение. Первым подтверждением начала коррекции станет падение цены ниже $78,95, вторым – ниже $77,60. Для рубля это негативный фактор. А учитывая планы США ввести в отношении России новые санкции, я сохраняю свой прогноз на повышение курсов доллара и евро до 66,50 руб. и 82,00 руб. соответственно.



