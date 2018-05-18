Торговая динамика в четверг была смешанной. Лидерами роста стали акции ФСК (+ 2,23%), которые дорожали на слухах о возможной продаже пакета в ИнтерРАО (+ 0,50%). Лидерами снижения стали акции Газпром нефти (- 2,08%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61,50-62,50.

США противодействуют Северному потоку. На мой взгляд, сложно остановить его строительство. Все, что могут предложить США – это отменить недавно введенные пошлины. Но без газопровода газ для Европы может подорожать на 30-40%, без учета роста цены на нефть, что делает обмен неравноценным. На мой взгляд, риски для поставок российского газа в Европу сейчас низкие.

Рубль не реагирует на рост цены на нефть. Баррель Brent подорожал до $80 за барр. на прогнозах Total о том, что цена может вскоре достичь $100. Это немного напоминает прогноз десятилетней давности одного из американских инвестбанков, что нефть будет стоить $200 за барр, в то время, как ее цена была на 30% ниже. Есть объективные факторы – это сокращение добычи в странах ОПЕК, но в ответ наращивают производство страны, не входящие в ОПЕК. Производство на многих сланцевых месторождениях в США уже рентабельно. Я не ожидаю скорого обвала, но коррекция, на мой взгляд, зреет. Отсутствие реакции рубля можно объяснить снижением спроса на российские активы со стороны керри-трейдеров, сокращением объема продаж экспортерами на фоне высокого курса и ростом покупок Минфина. Не укрепляется не только рубль, но и тенге и ряд валют стран G20.

Ожидаю разнонаправленную динамику. В центре внимания цена на нефть. На локальном рынке в фокусе отчетность Мосэнерго и Мосбиржи. Ориентир по паре USDRUB: диапазон 61,50-62,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2330 п.