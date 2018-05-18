Американские биржевые площадки в четверг завершили торговую сессию снижением на фоне нерешенных вопросов в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином в преддверии второго раунда переговоров. По сообщению агенства Reuters, комментарии президента США Дональда Трампа о том, что Китай “стал очень избалован торговлей”, ставят под сомнение его усилия избежать тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,10%, закрывшись на отметке 2720,13 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,22%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 3.11%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов после обновления многолетних максимумов ($80,47) закрылись на отметке $79,31.

По оценке Goldman Sachs, на данном этапе ситуация складывается в пользу инвестиций в сырьевые товары, так как американская сланцевая отрасль и ОПЕК вряд ли смогут в одночасье решить проблемы, связанные с потенциальными перебоями в поставках нефти из Ирана на фоне уже достигнутого картелем и его союзниками баланса на рынке энергоносителей. По оценке главы французской Total Патрика Пуянне, существует спрос еще на 1,5 миллионов баррелей в сутки.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $79 и $78, сопротивления расположены на $80,50 и $81,10.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2323,51 п., снизившись на 0,64% на фоне фиксации позиций игроками на развивающихся рынках, где индекс MSCI Emerging markets в четверг опустился на 1% до самого низкого уровня за неделю. На данный момент поддержка расположена на отметке 2295 пунктов, проход которой может усилить продажи.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 116800 п., при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,18, снизившись на 0,73% по отношению к доллару США.

К беспрецедентному сдерживанию укрепления курса национальной валюты со стороны Минфина, у рубля постепенно появляются проблемы, связанные с мировой конъюнктурой, где в валютах развивающихся рынков продолжаются продажи на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

За месяц принудительной девальвации игроков постепенно приучают к диапазону 60-65, который на фоне высокой стоимости нефти уже заранее учитывает риски введения новых санкций. Однако при ослаблении санкционной риторики и давления монетарных властей, где из-за запланированных масштабных инфраструктурных проектов деньги, выделенные на бюджетное правило, могут быть перенаправлены в реальную экономику, у рубля может появиться шанс на возврат в диапазон 56-59.