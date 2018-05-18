Курс пары евро/доллар к утру пятницы остается неподалеку от минимумов за пять месяцев. Основные торги идут вокруг 1,18, как и минувшим вечером. Евровалюта попала под давление ровно месяц назад, 18 апреля, и за это время потеряла 4,8% стоимости.

Доллар все еще силен, поддерживается постоянно растущей доходностью по десятилетним американским гособлигациям (3,12% против 3,11% накануне, устойчивый восходящий тренд), относительно нейтральной статистикой и общим положительным отношением инвесторов к USD. Еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице показал рост на 11 тыс., до уровня 222 тыс. с поправкой на сезонные колебания. Учитывая, что неделей ранее был установлен многолетний рекорд в индикаторе, его текущая коррекция никаких опасений не вызывает.

Евро, между тем, накануне не сумел воспользоваться информацией о формировании коалиции власти в Италии. Европейской валюте не за что сейчас зацепиться — ни с точки зрения фундаментальных данных, ни с позиции технических сигналов. Дневная картина торгов допускает снижение пары евро/доллара в область 1,1740-1,1750, если для этого сложатся условия.

Сегодня значимой статистики из США не запланировано, отчеты по еврозоне носят второстепенный характер, а германским данным вряд ли удастся оказать на валютные котировки сколько-нибудь выраженное влияние.