Вчера индекс РТС просел на 0,68%, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) упал на 1,53%. Развевающиеся рынки в текущей ситуации — слабое звено.

Россия страдает от санкции Запада, Индия от высоких цен на нефть, Южная Африка, Румыния, Чили набрали большие долларовые долги. У Турции большой дефицит текущего счета и плохие фундаментальные показатели.

США ужесточают денежную политику, и инвесторы не покупают акции «широким фронтом». Американские специалисты предполагают, что первые признаки ухода инвесторов из фондов акций появятся, когда доходность десятилетних гособлигаций достигнет примерно 3,2-3,3%. А специалисты из Bank of America считают, что перераспределение инвестиций между облигациями и акциями будет в том случае, если доходность превысит 3,6%. Доходность десятилетних облигаций США вчера составила 3,124%. Получается, вопрос состоит в том: в одном шаге мы находимся от пропасти или в двух? Не очень-то уютно стало на рынке.

Высказывания Дональда Трампа также не могут не сказаться на настроениях инвесторов. Он заявил, что Китай «очень избалован» торговой политикой. После примирительных высказываний относительно ZTE «Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.» Теперь у участников рынка возникли сомнения в том, что он действительно нацелен на предотвращение войны пошлин между двумя крупнейшими экономиками мира. Эта неразбериха плохо сказывается на настроениях инвесторов – они считают, что второй раунд торговых переговоров на высшем уровне США-Китай будет провален. Становится очень горячо.

Серьезный вопрос – Трамп давит на Германию, давит на Китай, но насколько он осознает, что повышение тарифов неизбежно увеличивает стоимость почти всех товаров для потребителей? Потребители будут меньше потреблять, и рабочих мест станет также меньше. Трамп может надавить на Германию, и та увеличит закупки дорогого сжиженного природного газа взамен дешевого трубопроводного. «Экспортоориентированная» экономика Германии от этого пострадает, так как товары станут менее конкурентоспособными. Американские «гиганты», такие как GeneralMotors, CocaCola, Apple, также пострадают от тарифных войн.

Американский фондовый рынок в четверг упал на фоне эскалации напряженности торговых отношений. По итогам торгов индекс DowJonesIndustrialAverage понизился на 0,22%, S&P-500 упал на 0,086% Согласно вышедшим в четверг макроэкономическим отчетам, число обращений за пособиями по безработице в США упало до минимума после 1973 года, а производители Средне-Атлантических штатов повысили цены на свою продукцию. Сжатие рынка труда и рост инфляции увеличивают вероятность повышения ставок ФРС в следующем месяце.

Акции CiscoSystems упали по итогам торгов на 3,76% — до $43,46, сильнее всех поспособствовав падению индексов S&P 500 и NasdaqComposite, несмотря на то что в отчете компании, вышедшем в среду после закрытия торгов, показатели по прибыли и выручке превысили ожидания. В аналитической заметке Citigroup сообщает, что, по мнению инвесторов, CiscoSystems теряет долю рынка. Акции Walmart завершили торги падением на 1,85% — до $ 84,49. Руководство компании сообщило, что маржа прибыли остается под давлением из-за снижения цен и увеличения стоимости грузоперевозок. Как результат, акции Walmart упали, несмотря на превысившие ожидания показатели по продажам и прибыли.

Плавно возвращаемся к отечественному рынку… Снижение китайского фондового рынка сегодня прекратилось, котировки Газпрома довольно близко подошли к поддержке 146,5, а акции Сбербанка об. после трех дней снижения к поддержке 225.

В США нефтяные компании показали позитивную динамику — индекс S&P 500 Energy прибавил в четверг 1,31% из-за опасения уменьшения нефтедобычи на Ближнем Востоке. «Быки» должны стабилизировать ситуацию, чтобы инвесторы ушли на выходные в хорошем настроении. Они себя сами уважать не будут, если не стабилизируют ситуацию к закрытию при текущих исходных.

На следующий неделе может быть интересна тема платины, которую можно отыграть через фьючерсы Мосбиржи. Платины в мире переизбыток, и с учетом текущих тенденций в экономике, вряд ли в ближайшее время резко начнет расти производство дизельных двигателей и ювелирных украшений. Мы говорим исключительно об игровом спекулятивном моменте – технические индикаторы MACDи MFIне подтверждают вчерашнее снижение. Поэтому, если пробитие отметок 870-880 будет, то скорее всего оно будет ложным с последующим ростом до верхней границы четырёхмесячного понижательного канала (на сегодня 930, но на следующей неделе будет ниже).