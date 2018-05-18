В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Сохраняется спрос на акции корпорации Алроса (ALRS, +1.9%), недавно опубликовавшей сильные финансовые результаты за первый квартал текущего года. Акции МТС (MTSS) подорожали на 1.5%, Мечела (MTLR) – на 1.0%. Тем временем Газпром нефть (SIBN) подешевела на 2.1%, Роснефть (ROSN) – на 2.0%, Сбербанк (SBER) – на 1.6%. Несмотря на сохранение благоприятной динамики цен на нефть, появились признаки охлаждения спроса на рынке акций РФ, что может быть связано с повышением премии, требуемой инвесторами по инвестициям в бумаги развивающихся рынков в целом, по мере роста доходностей на долговом рынке США.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кузбасской топливной компании (KBTK) подорожали на 5.7%, группы Черкизово (GCHE) – на 3.2%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 3.1%.

Фондовые индексы США немного понизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе, с позиций технического анализа, возможна консолидация в диапазоне 1170 пунктов – 1200 пунктов по индексу РТС. В то время как цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги (что, впрочем, не исключает возможности приостановки подъема после выхода фьючерсов на Brent к психологически важному уровню $80 за баррель), рост доходности по казначейским облигациям США остается фактором потенциального давления на спрос на рынках акций в целом (десятилетние казначейские бумаги торгуются с доходностью выше 3.1% годовых).

На мировом валютном рынке сохраняется тенденция к укреплению доллара США к корзине валют, но на внутреннем рынке она во многом компенсируется притоком валютной выручки экспортеров на фоне благоприятной обстановки на сырьевых рынках.

В начале торгов возможна консолидация немногим выше отметки 62.0 по паре доллар-рубль.



