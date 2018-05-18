Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, в диапазоне 2320-2325 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2310, 2300 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2340, 2350 п.

Умеренное утреннее улучшение внешнего фона пока лишь компенсирует вечернее падение стоимости фьючерсов на российские фондовые индексы. Поэтому после нейтрального открытия индекс МосБиржи скорее всего перейдет в состояние консолидации.

Выхода значимой иностранной статистики до завершения основных торгов в России не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для локального рынка акций выступит динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.64%) и РТС (-0.69%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на позитивное открытие они не сумели реализовать имевшийся утренний потенциал для краткосрочного прироста. Кроме того, участники локальных торгов проигнорировали продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent сумели ненадолго превысить важный уровень сопротивления, расположенный в районе $80 за баррель. В случае вероятного преодоления указанной отметки в нефтяных контрактах сформируются новые сигналы в пользу дальнейшей игры на повышение.

Вчерашний прирост основных европейских фондовых индексов также не вдохновил российских биржевых «быков». Вероятно, одной из основных причин для ухудшения настроений на локальном рынке выступило очередное напоминание о возможном ужесточении внешних санкций в отношении России со стороны США. Новым формальным поводом для этого стало обвинение в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

При взгляде на дневной график рублевого индекса МосБиржи становится заметно, что он продолжает удерживаться недалеко от своего исторического максимума. Таким образом, в нем сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Основной интригой ближайших торговых дней представляется характер протекания наметившейся коррекции. В лучшем варианте она состоится в форме консолидации в диапазоне 2300-2350 п. В худшем случае мы увидим сползание индекса МосБиржи под уровень 2300 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 9.5 п., или 0.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенную просадку индекса МосБиржи по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным событием на локальном рынке стало масштабное внутридневное отклонение стоимости бумаг ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.23%), ИнтерРао (IRAO RM, +0.50%) и Русгидро (HYDR RM, —0.85%). Они пришли в движение на фоне общих для эмитентов новостей. Недавние неподтвержденные слухи по поводу возможного приобретения крупных пакетов собственных акций компанией «ИнтерРао» получили дальнейшее развитие. В СМИ появилась информация о том, что компании ФСК ЕЭС и Русгидро возможно продадут принадлежащие им доли в «ИнтерРао» с некоторой скидкой к их рыночной стоимости. Они могут получить за них «живые» деньги, что представляется позитивом.

Акции Алроса (ALRS RM, +1.91%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию позитивных финансовых результатов эмитента по МСФО за 1 квартал 2018 года. В сравнении с 4 кварталом 2017 года выручка алмазодобывающей компании увеличилась на 58%, а чистая прибыль возросла в 2 раза. Текущий спад добычи был компенсирован за счет сокращения складских запасов. Однако этот ресурс не является бесконечным. После остановки аварийного рудника «Мир» перед компанией стоит острая необходимость возмещения выпадающих объемов.

После закрытия основных торгов в России вышла еще одна значимая корпоративная новость. Вечером стало известно, что правительство РФ одобрило приватизацию алмазообрабатывающей компании ОАО «ПО «Кристалл» в пользу АК «АЛРОСА». Указанная новость не является большой неожиданностью, поскольку такая возможность обсуждалась ранее.

Стоит также отметить опережающую внутридневную просадку акций Мегафон (MFON RM, —1.23%). Они подверглись распродажам на фоне сообщения о том, что совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивидендов по акциям за минувший год. Кроме того, телекоммуникационная компания сообщила об одобрении запуска программы биржевых облигаций в объеме 100 млрд руб.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.63%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.68%), Лукойл (LKOH RM, —1.27%), Роснефть (ROSN RM, —2.04%), МосБиржа (MOEX RM, —1.47%), НЛМК (NLMK RM, —1.29%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото незначительно понизились в цене на 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.3%. Гонконгский Hang Seng также повысился на 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.