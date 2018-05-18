Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся. Нейтральная конъюнктура мировых рынков поддержит "боковое" движение российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается нейтральная динамика индекса Мосбиржи в начале дня в диапазоне 2320-2325, ближайшими поддержками станут уровни 2310 и 2300, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2340 и 2350, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Учитывая совсем незначительный утренний рост нефти, стоит ожидать нейтрального начала торгов рублем, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 61,6-62,8 рубля, для европейской валюты — 72,6-74,0 рубля, оценил он.

Прогноз для курса доллара на сегодня: 62-62,5 рубля, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,1-0,2% на фоне роста доходности американских гособлигаций и ожидания начала торговых переговоров с Китаем.

Азиатские биржи с утра с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,9%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,2-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,3% до 79,54 доллара за баррель по марке Brent (июльский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,1808 доллара против 1,1793 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию четверга снизился по основным индексам, отыгрывая общее снижение аппетита к риску на мировых рынках. Выход рынка нефти на уровень 80 долларов за баррель не помог рынку вырасти.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,6% — до 2323,51 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1181,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 46 копеек — до 62,19 рубля, евро — на 42 копейки, до 73,31 рубля.