В четверг утром доходность десятилетних гособлигаций США протестировала новый многолетний максимум 3,11% годовых, что не оставило шансов бондам развивающихся стран. Доходности на российском рынке долларового долга росли вместе с доходностями всех ЕМ, и достижение ценами на нефть отметки 80 долл./барр. никак не помогло суверенным еврооблигациям РФ, которые подешевели по итогам вчерашней торговой сессии на 0,3–0,5 п.п. Активные продажи на российском рынке наблюдались в начале торгов, тогда как большую часть дня изменения цен уже были минимальными.

Отметим, что потери российских бумаг оказались сопоставимыми с большинством ЕМ. Пятилетний СDS-спред РФ немного расширился – на 2 б.п. до 134 б.п.

«Вечные» суборды Альфа-Банка второй день демонстрировали наиболее слабую динамику. В корпоративном сегменте российского долларового рынка тоже преобладали продажи, и второй день подряд заметно дешевели оба «вечных» суборда Альфа-Банка, вчера они потеряли в цене еще 0,4–0,6 п.п. Впрочем, отметим, что VTB’perp (YTC 8,5%) вчера также подешевел – на 0,3 п.п., показав худшую динамику среди евробондов госбанков. Несмотря на новые ценовые максимумы на рынке нефти, длинные выпуски Газпрома потеряли по 0,2–0,3 п.п. от номинала. На кривой Вымпелкома заметных изменений вчера не было, и мы по-прежнему среди бумаг компании отдаем предпочтение VIP’23 (YTC 6,4%). Сегодня утром внешний фон скорее благоприятный: доходности UST10, протестировав уровень 3,12% годовых, сейчас снизились до 3,1%, нефть торгуется в районе 79,6 долл./барр., азиатские индексы и американские фьючерсы – в плюсе.