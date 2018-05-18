Восстановив позиции в районе 62 руб. сразу после майских праздников, рубль большую часть времени формально оставался на одном и том же месте, несмотря на то что цены на нефть обновили очередной рекорд с ноября 2014 года и поднимались выше отметки в 80 долл. за баррель марки Brent.

Однако ситуация, в которой курс рубля формально практически не изменился вслед за рекордным ростом цен на нефть, не должна вводить в заблуждение, так как именно нефтяные котировки существенно ограничивали потери нацвалюты на фоне глобального укрепления доллара вслед за ростом доходностей гособлигаций США. Так, за последнюю неделю индекс доллара к основным валютам прибавил 1%. На рынках EM доллар за этот же период продемонстрировал укрепление ко всем валютам без исключения в целом от 0,7% до 3,7%, и лишь рубль по состоянию на 11 утра сегодняшнего дня демонстрировал практически нулевую динамику в паре с американской валютой, прибавляя в том числе ко вчерашнему закрытию порядка 0,4%, что также являлось одной из лучших динамик среди валют EM.

В ближайшее время рублю можно рассчитывать на определенную поддержку и с внутреннего рынка, где старт очередного налогового периода сопровождался увеличением объема абсорбирования ликвидности Банком России. В минувший вторник регулятор забрал к себе на недельные депозиты рекордный объем рублевой ликвидности — 3,22 трлн руб. (ранее ЦБ абсорбировал большие объемы лишь в совокупности с операциями «тонкой настройки»). В результате впервые за полторы недели индикативная межбанковская ставка MosPrime o/n поднялась выше ключевой ставки и пока продолжает расти. Основные налоговые платежи ожидаются в конце следующей недели, поэтому часть банков, вероятно, предпочтет сократить свои позиции на недельных депозитах ЦБ в следующий вторник. Однако в этом случае регулятор сможет «добрать» необходимый объем абсорбирования через краткосрочные операции «тонкой настройки», что будет поддерживать ставки МБК и спрос на рублевую ликвидность вплоть до конца месяца.

Однако в целом рубль полностью зависит от аппетита к риску инвесторов на внешних рынках. С мая индекс доллара пребывает на максимумах с начала 2018 г. Рост цен на нефть в подобных условиях пока способен лишь ограничивать потери рубля по сравнению с другими валютами EM. При этом в текущие рекордные цены на нефть во многом заложены геополитические факторы, влияние которых в дальнейшем может сократиться, что грозит риском масштабной фиксации прибыли на рынке нефти. В этом случае, при сохранении текущих позиций доллара на forex, рублю не избежать коррекции до апрельских-майских минимумов (64+ руб.) даже без усиления рисков в отношении новых санкций.