Рубль держится стабильно на торгах в пятницу после вчерашнего ослабления, которое произошло, несмотря на новые рекорды в сырьевом сегменте. Отсутствие реакции российской валюты на нефтяное ралли говорит не только об утрате связи между двумя активами, которая сильно нарушилась из-за исполнения бюджетного правила, но и о фундаментальной слабости рубля, который движется в соответствии с общей динамикой валют развивающихся рынков.

Доходность казначейских бумаг США продолжает обновлять 7-летние максимумы. Это способствует оттоку капитала из стран с развивающимися экономиками, включая Россию. Подтверждают снижение интереса к отечественным бумагам результаты прошедшего на этой неделе аукциона Минфина, которому из предложенных ОФЗ на сумму 30 млрд рублей удалось разместить бумаги лишь на 21,5 млрд рублей. И в условиях угрозы новых санкций, которые Вашингтон в скором времени может анонсировать, интерес к российским активам не вернется.

В этих обстоятельствах рублю не дано ощутить на себе позитивное влияние налогового периода, хотя в пик выплат этот фактор способен послужить в качестве своеобразной подушки безопасности на случай продолжения ралли доллара.

Более того, нефть, которая достигла уровней перекупленности, стала менее привлекательной для покупок. Многие игроки на текущем этапе, возможно, захотят сократить риски и выйти из игры, что чревато довольно агрессивной коррекцией цен на черное золото. В этом случае положение дел у нашей валюты усугубится.