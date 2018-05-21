Рынок акций РФ подрастет в начале дня. Рубль в течение дня также получит поддержку от дорогой нефти.

Ожидается повышение индекса Мосбиржи в начале дня на 0,5% — в диапазон 2335-2340, ближайшими поддержками останутся уровни 2320 и 2310, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2350 и 2360, оценил Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 61,6-62,9 рубля, для европейской валюты — 72,5-74,0 рубля, оценил Вадим Иосуб из компании "Альпари". Рост нефтяных котировок окажет поддержку курсу рубля в течение дня, полагает он.

Прогноз для курса доллара на сегодня: 61,9-62,5 рубля, полагает, в свою очередь, Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,3-0,4% на фоне торговых переговоров США и Китая.

Азиатские биржи с утра с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,3%, японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,7%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,5-0,8%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,8%, до 79,12 доллара за баррель по марке Brent (июльский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,1732 доллара против 1,1770 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию пятницы изменился разнонаправленно по индексам. Перед выходными инвесторы не спешили наращивать позиции, опасаясь глобального снижения аппетита к риску и чисто российских геополитических рисков.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 2326,94 пункта, индекс РТС снизился на 0,72%, до 1173,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 7 копеек, до 62,26 рубля, евро — снизился на 3 копейки, до 73,27 рубля.