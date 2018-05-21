Приобретение подтверждает статус М.Видео в качестве абсолютного лидера на рынке бытовой техники и электроники в России. Новость должна поддержать отношение инвесторов к бумагам ритейлера.
М.Видео закрывает сделку по приобретению магазинов MediaMarkt в России, пишет Деловой Петербург.
В соответствии с условиями сделки, магазины MediaMarkt будут переформатированы в магазины М.Видео и Эльдорадо.
Компания MediaMarkt приняла решение уйти с российского рынка из-за снижения продаж.
В России работают 57 магазинов MediaMarkt, компания контролирует 3.3% российского рынка.