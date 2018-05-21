На прошедшей неделе были подведены некоторые итоги ряда важных процессов. В частности 15 мая состоялось открытие президентом Владимиром Путиным автомобильного сообщения по Крымскому мосту, а 18 мая был одобрен новый состав правительства. И если первое событие, безусловно, является положительным, то по второму аналитики расходятся во мнениях. Насколько новый кабмин сможет обеспечивать выполнение задач Президента – покажет время. А пока инвесторы предпочли взять паузу. По итогам торговой недели основные индексы акций снизились. Тем не менее, с начала месяца, индексы МосБиржи и РТС остаются в плюсе (0,86% и 1,66% соответственно).

Примечательно, что при удержании нефтяных котировок на столь высоких уровнях российская валюта продолжает оставаться недооцененной. Причины сохранения слабости рубля могут заключаться в ожиданиях того, что Банк России включит печатный станок для увеличения денежной базы и обеспечения условий для выполнения задачи роста ВВП в 1,5 раза к 2024 году. Возможно, эта мера уже реализуется мегарегулятором. Рассуждения на эту тему все чаще появляются в СМИ. Ситуация может проясниться 15 июня, когда состоится пресс-конференция главы ЦБ РФ и будет опубликован доклад о ДКП.

Действительно, в то время, как индекс МосБиржи штурмует область исторических максимумов, долларовый индекс РТС остается под давлением и это при растущих ценах на нефть! Такое противоречие становится объяснимым, если предположить, что мегарегулятор запустил (или готовится запустить) печатный станок.

На этой неделе ожидается проведение ПМЭФ (24-26 мая). Большое внимание в рамках предусмотренных сессий отводится темам инвестиционной политики и рынка капитала. В этой связи во многом динамика отечественного рынка будет определяться инфоповодами с предстоящего мероприятия.

В заключение стоит отметить, что до старта Чемпионата мира по футболу остается менее месяца. Экономисты продолжают оценивать ожидаемый положительный эффект от проведения мероприятия. Еще год назад некоторые эксперты воспринимали проект как убыточный. Однако, к текущему моменту оценки становятся все более оптимистичными. Суммарное влияние за последние несколько лет уже оценено в 867 млрд руб. (около 1% ВВП). Чемпионат может обеспечить существенный рост котировок фондового рынка в летний период. К примеру, 4 года назад, когда проходил предыдущий чемпионат в Бразилии, за 3 летних месяца бразильский индекс BOVESPA вырос почти на 20%. Не исключено, что некоторая заминка на финансовом рынке в конце мая окажется своеобразной передышкой перед штурмом новых высот.