Ставка MosPrime овернайт вновь немного выросла. В пятницу она составила 7,36%, RUONIA в последнее время также повышается, правда, пока оставаясь ниже уровня ключевой ставки. При этом приток ликвидности в банковскую систему продолжается – только в пятницу приток нестерилизованной ликвидности, по нашим оценкам, достиг 240 млрд руб. (часть из этих средств была использована для сокращения задолженности банков перед Казначейством). Это привело к тому, что сегодня с утра корсчета банков в ЦБ вновь превысили 2,0 трлн руб. Сохраняющийся повышенный уровень ставок можно рассматривать как свидетельство успеха Центробанка в части стерилизации избыточной ликвидности, причем на прошлой неделе мы видели рост интереса к КОБР, это более эффективный инструмент стерилизации избыточной ликвидности, чем депозиты в ЦБ. Завтра регулятор должен вновь провести аукционы по доразмещению КОБР, вполне возможно, спрос на бумаги сохранится, особенно на выпуск с погашением в середине августа, поскольку Банк России размещает его по цене ниже номинала. Этот ценовой дисконт может привести к перераспределению средств с банковских депозитов в пользу КОБР.

Несмотря на сохраняющийся навес избыточной ликвидности, ЦБ пока не проводит депозитных аукционов тонкой настройки. Маловероятно, что на недельном аукционе завтра банки существенно увеличат предложение: в пятницу на этой неделе и в следующий понедельник предстоят основные в текущем месяце налоговые платежи. В такой ситуации более логичным выглядит вариант проведения депозитных аукционов тонкой настройки в среду–четверг с таким расчетом, чтобы средства вернулись в банки как раз в момент пикового спроса на ликвидность.