Выборы президента в Венесуэле не принесли сенсации. Большинство голосов в этой стране набрал действующий глава государства Николас Мадуро. После подсчета более 90% бюллетеней, его поддержали 5,8 млн человек, а его сопернику Энри Фалькону свои голоса отдали 1,8 млн избирателей. Явка при этом была крайне низкой — 46%. Госдепартамент США, президенты Чили и Аргентины отказались признавать результаты выборов, назвав их «недемократическими».

Вместе с тем, МВФ недавно заявил, что ситуация в Венесуэле является максимально катастрофической за последние полвека. Экономику подкосило падение цен на нефть, в результате которого социализм двадцать первого века приказал долго жить. Сейчас цены на нефть постепенно восстанавливаются, уже достигнув на прошлой неделе отметки $80 за баррель. Однако из всех стран-экспортеров нефти у Венесуэлы наихудшая ситуация. Для стабилизации положения Венесуэле нужна цена черного золота в размере $140 за баррель.

Глядя на экономику Венесуэлы, невольно приходит мысль, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Социалистические эксперименты рано или поздно, но всегда заканчиваются пустыми полками магазинов, гиперинфляцией и валютным кризисом, а также бегством наиболее профессиональных кадров за границу. Ситуацию в Венесуэле усугубило закрытие промышленных объектов, электростанций, а также разрастание бюрократии и коррупции. Национальная валюта боливар девальвируется: сейчас за $1 дают 700 тыс. боливаров. Квалифицированные специалисты покидают страну, поток беженцев направился в соседние государства – в Колумбию, Бразилию и Гайану – всего страну покинули 1,2 млн человек.

Сохранение у власти в Венесуэле действующего лидера, конечно, очень выгодно России. Это является гарантией сохранения российских нефтяных инвестиций. К тому же и военно-стратегический союзник России точно не помешает. При этом рост цен на нефть сильно расширил финансовые возможности России по поддержке Венесуэлы. Однако позиции действующей власти слабы, на реальные рыночные реформы она не готова и не способна. Капитализм – главный враг действующих венесуэльских властей. Однако проблема в том, что только полный возврат к рынку и жесткая монетарная политика может стабилизировать ситуацию в экономике, надеяться на цену нефти в $140 за баррель вряд ли стоит.

Для Москвы Каракас – это чемодан без ручки. Что делать с ситуацией – не понятно. Финансовые инъекции лишь продлевают агонию абсолютно нежизнеспособного экономически, но абсолютно лояльного политически к Москве режима. Как мы видим, на примере Западной Европы американцы пытаются решить свои экономические проблемы за счет своих союзников. Однако многие, не только Венесуэла, ни другие союзники России решают свои экономические проблемы за счет Москвы. Россия – по-прежнему щедрая душа.