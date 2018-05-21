Внешний фон для высокодоходных валют складывается умеренно негативным.

Рост внутренних доходностей в США снижает привлекательность развивающихся рынков. В этом свете позитив от нефтяного рынка выглядит для рубля менее значимым, поскольку риск оттока иностранного капитала из рублевых активов остается повышенным. Не стоит также забывать и о сохранении геополитических рисков, которые могут проявить себя в любой момент. Внутренние условия могут частично компенсировать внешнее давление на рубль.

Ставки денежного рынка немного подросли, тогда как к концу недели пройдет пик по налоговым выплатам на 0.65 трлн руб.