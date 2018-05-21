На продолжающихся спекуляциях вокруг выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки в прошлый четверг баррель эталонного сорта Brent поднимался до $80,47, и уже многие инвестиционные банки один за другим прогнозируют дальнейший рост цены на «черное золото» к уровню $100 за баррель. Однако, для покорения новых вершин рынку, как минимум, нужна передышка в виде коррекции либо консолидации, в преддверии которой все еще нельзя исключать захода нефтяных котировок к отметкам $81-$82+.

По оценке Goldman Sachs, на данном этапе ситуация складывается в пользу инвестиций в сырьевые товары, так как американская сланцевая отрасль и ОПЕК вряд ли смогут в одночасье решить проблемы, связанные с потенциальными перебоями в поставках нефти из Ирана на фоне уже достигнутого картелем и его союзниками баланса на рынке энергоносителей, где по оценке главы французской Total Патрика Пуянне, существует спрос еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают уровни $78 и $76,50, сопротивления расположены на $79,50 и $80,50.

Сегодня Госсекретарь США Майк Помпео огласит дальнейшую стратегию Вашингтона в отношении Ирана после выхода из сделки (16:00 мск).



